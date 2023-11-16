МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. В декабре изменятся правила выезда за границу. Кого из граждан это коснется, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Получившим повестки россиянам могут запретить выезд из страны

11 декабря вступают в силу поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Проект изменений внесли в Госдуму ещё в 2021 году, но с учетом доработок и уточнений приняли только летом этого года.

По словам эксперта, документ вводит основания, по которым заграничный, дипломатический или служебный паспорт можно признать недействительным.

Перечень содержит пятнадцать пунктов, среди них: утрата документа, изменение данных его владельца, истечение срока действия, прекращение гражданства РФ, отмена решения о приобретении российского гражданства.

"Также документ будет считаться недействительным, если выяснилось, что у владельца паспорта нет гражданства, или паспорт оформили на основе поддельных документов, или в нем выявили недостоверные сведения", — объясняет юрист.

Ранее вели учет только выданных паспортов. Теперь информация о недействительных "загранниках" будет зафиксирована в МВД. По словам Виноградова, это необходимо, чтобы граждане не использовали неактуальные документы.

"Закрепление ясных оснований для признания паспортов недействительными направлено на снижение числа принятых уполномоченными органами решений "по усмотрению". Это позволит эффективнее защищать права граждан в случае их нарушения", — считает юрист.

Если выезд гражданина ограничен из-за допуска к гостайне, призыва на военную службу или направления на альтернативную службу, работы в ФСБ или увольнении оттуда, загранпаспорт передается самим гражданином на хранение в МВД в течение пяти рабочих дней со дня доведения до владельца документа об ограничении на выезд из России.

Порядок передачи на хранение, а также порядок приема, учета, хранения и возврата паспорта будет определен правительством.

Раньше такой четкой процедуры не было, и случались злоупотребления. "Например, человек с допуском к гостайне мог продолжать выезжать за границу, так как закон не регламентировал, в какие сроки надо изымать документ. Несданные в положенный срок паспорта будут считаться недействительными", — предупредил Виноградов.