МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ, Роман Серов. Закрытие Финляндией четырех КПП на границе с Россией "выключит" еще сохранившиеся грузоперевозки, но глобальные последствия разрыва отношений между двумя странами могут оказаться еще масштабнее. Подробнее об этом — в материале "Прайм". Финляндии выпала "черная метка": Россия отняла у нее то, что дороже денег

Хлопнули дверью

Решение финского правительства закрыть четыре пункта пропуска на границе с Россией стало логичным продолжением нагнетаемого в последние годы и месяцы конфликта. Согласно сообщениям финского правительства, четыре из восьми КПП на восточной границе прекратят работу с 18 ноября по 18 февраля 2024 года.

До этого погранохрана юго-восточной Финляндии жаловалась на резкий рост числа беженцев из третьих стран с территории России. Только за один день — 13 ноября — убежище запросили 39 человек, а всего с августа — 110 человек.

При этом у многих из них отсутствуют необходимые документы. Раньше таких сдерживали российские пограничники, не выпуская из РФ без необходимой визы. Однако по нормам международного права у России нет обязательств препятствовать нелегальному транзиту. И она прекратила эту практику после того, как Финляндия с 15 ноября запретила въезд из России на велосипедах (пешком до границы добираться запрещено).

Хельсинки объясняет свои действия все той же борьбой с нелегалами, которые якобы через финскую границу любыми способами стремятся попасть в Европу. Однако в реальности это далеко не основной для них маршрут. Мигранты предпочитают более удобный транзит — через Турцию, страны Востока и Юга Европы.

За 10 месяцев этого года весь официальный трафик через российско-финскую границу составил около одного миллиона пересечений в обе стороны. До пандемии границу ежегодно пересекало 8 миллионов человек.

В российском МИД обвинения Финляндии назвали дезинформацией. "Финские власти сами признают, что российская сторона не обязана заниматься, как они это называют, "отсеиванием мигрантов", — сказала официальный представитель министерства Мария Захарова.

"Из варяг в персы" хода нет

Отношения между странами обострились после того, как Финляндия решила вступить в НАТО. С тех пор случилось многое: закрытие российского воздушного пространства, разрыв финской стороной контракта на строительство АЭС, "похороны" идеи транспортного коридора "Север-Юг" ("из варяг в персы"), который как раз должен был заканчиваться в Финляндии.

Кроме этого, финны отказались от покупки у России нефти, газа и древесины, а также угля и электроэнергии.

Последствия ощутили обе стороны, но для Финляндии, которая в силу экономических и географических факторов сильно зависела от сотрудничества с Россией, они куда более серьезные.

"С одной стороны, Россия не получает часть финской продукции, сервисов и запчастей. С другой — страдают финские компании, которые привыкли зарабатывать на русских. Меньше чем за полтора года престижный курорт Куутости вблизи Карелии стал банкротом с долгом полтора миллиона долларов", — рассказал доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.

Как ни странно, финны столкнулись даже с отсутствием привычных товаров. Хотя принято думать, что они в основном получали из России нефть и газ, это не так. "Даже сырье для мороженого Fazer, Ingman, Penguin шло из России", — отметил эксперт.

Многие не только приграничные туристические центры и магазины в Финляндии из-за закрытия границ потеряли покупателей и клиентов.

Логистический казус

Закрытие границ нанесет удар еще по одному бизнесу — логистике. Объемы перевозок между Россией и Финляндией, конечно, уже не те, но что-то еще остается. Если после 18 ноября, как заявляет финская таможня, грузовой трафик полностью остановится, на бизнесе перевозчиков можно будет ставить крест.

До введения запрета транзитные товары пересекали границу исключительно на финской технике, которую не касались ограничения. Поэтому трафик, хотя и уменьшился, но незначительно. Сейчас этот канал пытаются перекрыть. Однако грузовые автоперевозчики в основном возили китайские товары, нехватку которых, видимо, скоро ощутят финны. В санкции играют вдвоем. Россия показала, как будет учить Финляндию

После закрытия границ остается два способа их транспортировки — железная дорога, которая пока продолжает работу, и более чем 50-километровый Сайменский канал. Последний соединяет озеро Сайма с Финским заливом. Почти половина канала расположена на территории, арендованной у России.

Канал является важным транспортным путем для промышленности восточной Финляндии — это единственный водный путь в Балтийское море из внутренних вод страны, но объемы перевозок сократились и по нему. На зиму он закрывается для судоходства, однако в России все чаще предлагают денонсировать договор аренды. Правда, решений на этот счет пока не было.

Назло соседу

Если смотреть масштабнее, страна потеряла удобный выход в Азию и возможность стать логистическим хабом в Арктике, а это сулит серьезную потерю транзитных доходов в будущем. Хельсинки уже признают, что столкнулись с рецессией и провалом в целом ряде отраслей, уповая на оборонку и новые технологии. Хотя для развития этих сфер сначала нужно как следует вложиться.

Однако мы имеем дело как раз с тем случаем, когда политика рулит экономикой, а не наоборот, как и должно быть в современном обществе. "Это чисто политический акт, экономического смысла тут даже искать не стоит. Как, впрочем, и во всех последних событиях между РФ и ЕС", — считает независимый аналитик Дмитрий Адамидов.

По его мнению, противостояние продлится до президентских выборов в США. Затем, если по их итогам сменится администрация в Белом доме и/или начнется внутренний кризис, отношения постепенно будут улучшаться. "Но в любом случае это не будет быстро", — подчеркнул он.

Перемены возможны и после президентских выборов в Финляндии, намеченных на начала 2024 года. Кто бы ни сменил действующего президента Саули Ниинистё, ему придется взаимодействовать с Москвой по целому кругу политических и экономических проблем. Так или иначе, Россия остается крупнейшим соседом Финляндии, с которым нужно поддерживать отношения. И это как раз тот случай, когда худой мир лучше доброй ссоры.