МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. 31 декабря закончится столичный мораторий на штрафы за незаконную перепланировку. Уже с января за попытку легализовать, например, увеличение ванной комнаты или изменение дверного проема могут начислять штрафы. Об этом агентству "Прайм" рассказывает Мария Яковлева, директор юридической группы "Яковлев и Партнеры". Эксперт рассказала, как можно лишиться квартиры из-за перепланировки

Размер штрафов сравнительно невелик: от 2 до 3-4 тысяч рублей. Однако, как отмечает юрист, неконтролируемые перепланировки могут в конечном итоге обойтись дороже из-за судебных издержек и необходимости восстанавливать первоначальное состояние.

По законодательству Москвы, перед началом крупного ремонта или переустройства жилья владельцы квартир должны получить разрешение от Мосжилинспекции. Но многие об этом не задумываются или сознательно игнорируют правила.

Между тем, легализовать перепланировку в Москве сейчас можно в электронной форме: достаточно подать заявку на портале мэрии mos.ru. "Существуют варианты проектов для наиболее типичных перепланировок, что может облегчить процесс согласования", — объясняет юрист.

Она напомнила, что специалисты по перепланировке также несут ответственность за соблюдение правил и технических норм при выполнении работ. Поэтому важно тщательно выбирать исполнителей и следить, чтобы они соблюдали требования безопасности и законодательства.

Владельцам незаконно перепланированных квартир юрист рекомендует обратить внимание на сроки и процедуры легализации, чтобы избежать нежелательных штрафов и юридических проблем.