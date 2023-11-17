МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла законопроект об увеличении средней пенсии для неработающих пенсионеров, эти выплаты в 2024 году вырастут у 32 миллионов россиян. На сколько конкретно увеличатся пенсии, агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. В Госдуме предложили альтернативу компенсации по советским вкладам

Госдума на пленарном заседании одобрила во втором и окончательном третьем чтении законопроект, который предусматривает увеличение средней пенсии для получателей страховой пенсии и для получателей пенсии по старости.

По словам юриста, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — одного из трех ее главных компонентов, увеличится на величину инфляции — до 8134,9 рублей. "В итоге средний размер страховой пенсии увеличится на 1572 рубля — до 22 605 рублей, а пенсии по старости на 1 631 рубль — до 23 449 рублей", — указывает Соловьев.

Таким образом пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года вырастут на 7,5 процента. Дополнительные расходы бюджета на повышение пенсий в 2024 году составят около 234 миллиардов рублей.

Кроме того, нижняя палата парламента одобрила законопроект об увеличении военных пенсий на 4,5 процента. Такую прибавку с 1 октября 2024 года получат более 2,7 миллиона граждан. В 2022 году пенсии военным пенсионерам увеличились в общей сложности на 19,5 процента, а с 1 октября 2023-го выросли еще на 10,5 процента.