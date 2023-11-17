МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Несмотря на сложности, с которыми приходится сталкиваться экономике США, Россия наращивает вложения в госдолг этой страны в течение трех месяцев. Что это — техническая коррекция, разовые покупки частных инвесторов или идут серьезные сделки, о которых мы не знаем, разбирался "Прайм". Россия увеличила вложения в госдолг США

Множат долги

По данным Минфина США, за сентябрь вложения России в американский госдолг выросли более чем в два раза в сравнении с августом — до 73 миллионов долларов. При этом на долгосрочные облигации в сентябре приходился 61 миллион, оставшиеся 12 — на краткосрочные. И это происходит в то время, когда госдолг США продолжает бить исторические рекорды — он уже превышает 33,7 триллиона долларов. Ни одна другая страна не выдержала бы такого балласта на шее своей экономики, хотя внешний долг у некоторых уже превышает 100% их ВВП.

Вашингтон одалживает деньги, чтобы покрыть бюджетный дефицит, ведь расходы на здравоохранение, инфраструктуру, оборону и прочие сферы постоянно растут. Кроме того, нужно платить проценты по прежним долговым обязательствам. На фоне повышения ставки Федрезерва доходность по госбумагам США растет, значит, и платить приходится больше. В текущем году Минфин США потратит на это 659 миллиардов долларов, а через несколько лет это будет съедать до четверти американского бюджета.

При этом в США есть такое понятие, как лимит госдолга, который всякий раз устанавливает Конгресс, чтобы исполнительная власть не могла занимать бесконтрольно. Как только госдолг в очередной раз достигает этой планки, ее поднимают после долгого торга между республиканцами и демократами. Первые традиционно за экономию, вторые за популярные реформы, которые требуют огромных вложений. За спорами в реальном времени наблюдает весь мир. В конце концов компромисса всегда удается достичь, иначе дефолт неизбежен. Банк России не имеет казначейских обязательств США

Просто погрешность

Но все это отнюдь не уменьшает популярности вложений в американский госдолг среди инвесторов. Он считается одним из низкорисковых инструментов для инвестиций, а кредитные рейтинги США по-прежнему высоки, хотя их потихоньку уже начали снижать. Крупнейшие держатели американских госбумаг — Япония (свыше 1 триллиона долларов), Китай (более 800 миллиардов долларов) и Великобритания (более 660 миллиардов).

На этом фоне российские 73 миллиона долларов выглядят весьма скромно. Сегодня международные резервы России составляют 577 миллиардов долларов, и вложения в госдолг США — не более чем статистическая погрешность.

"По большому счету, сегодня России не требуется госдолг США, если только не идет речь о поддержании счетов в отдельных банках, или депозитариях, которые нам доступны", — пояснил ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Банк России заявил, что не держит казначейских обязательств США. Однако они есть не только у государства, но и у банков, компаний и даже частных лиц. По словам Кочеткова, увеличение вложений может быть также связано с выкупом бумаг у дружественных контрагентов.

Еще один вариант — выплата процентов по этим бумагам или их переоценка. Возможны технические покупки для обмена с иностранцами активов через ценные бумаги — этим занимаются частные держатели облигаций США, которые тоже попадают в статистику американского Минфина. "Возможно, это обычная техническая коррекция, которая точно не несет никакой угрозы", — добавил гендиректор Агентства трансформации и развития экономики Владислав Онищенко.

Ищи выгоду

При этом сегодня инвестиции в американский госдолг достаточно выгодные. Доходность по десятилетним бумагам выросла до 4,5-5% вслед за учетной ставкой ФРС. Это весьма привлекательный уровень, максимальный с первой половины "нулевых". Традиционно госбумаги США являются для инвесторов безопасным убежищем, позволяющим пережить пертурбации на рынке акций. Опасное наследство Байдена. С чем столкнутся США до 2030 года

"Другое дело, что подобные операции могут вызвать интерес американского Минфина к блокировке средств", — считает Кочетков.

В сентябре министерство оценивало объем заблокированных активов России в 280 миллиардов долларов, при этом большая часть этих денег находится в Евросоюзе. Входят ли туда вложения в госбумаги США — неизвестно. В начале текущего года в ЕС заявляли, что потеряны более 80% заявленной суммы. Попытки как-то их использовать пока лишь декларируются — как минимум, деньги сначала нужно найти.

С учетом того, что даже после увеличения текущий объем вложений — "капля в море", это размещение никоим образом не угрожает стабильности средств, доступных России. Более того, в ближайшее время никто не планирует серьезно вкладываться в госбумаги США и других государств, которые проводят недружественную политику.

Альтернатива

Но и полностью выйти из госдолга США Россия не может — поскольку мы под санкциями и эти средства заблокированы, забрать их не удастся, напомнил Онищенко.

Да и в целом вложения в госдолг каких-либо стран обоснованно лишь стремлением к диверсификации. Для России актуальны вложения в китайскую валюту и обязательства, так как товарооборот с КНР растет очень высокими темпами. По итогам 2022 года он составил рекордные 190 миллиардов долларов, за три квартала этого года уже достиг 176 миллиардов долларов.

Глобально же гораздо интереснее покупка золота и создание международной системы расчетов на основе этого драгоценного металла. Это позволит в будущем избегать страновых рисков, связанных с геополитикой.

"Международные резервы в юанях должны обеспечить гарантии по сделкам и стать страховкой на будущее, но, как и в случае с долгами США и Европы, стоит помнить, что обязательства стран всегда связаны с политическими рисками", — предупреждает Кочетков.

Резервы в золоте или ином негосударственном активе избавлены от политических пристрастий и мотиваций, поэтому более безопасны. Однако, в отличие от долговых инструментов, пока нет четкой и быстрой системы расчетов в драгоценных металлах, но такую систему стоило бы создать.