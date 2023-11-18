МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Иногда процедура уборки может навредить здоровью. Угроза может скрываться даже в запахе свежевымытой квартиры, рассказала агентству "Прайм" основатель бутика клининга Елена Гершензон. Эксперт объяснила, почему дети часто травятся бытовой химией

Бытует мнение, что после уборки непременно должен появиться "особый запах чистой квартиры". Производители бытовой химии подталкивают покупателей выбирать ароматизированные "хлопком" и "свежестью" флаконы.

"На деле все эти композиции — не более чем нотки химических соединений в составе средства. При этом иногда технологи используют низкокачественное сырье и маскируют резкий запах химии хорошо продающимися отдушками", — объясняет специалист.

Независимо от того, синтетическая отдушка или растительная, она способна вызывать аллергию. В некоторых случаях аллергический приступ может спровоцировать сыпь, зуд, астму, удушье и даже опасный для жизни отек Квинке.

Стоит избегать даже средств с деликатным ароматом — они также могут вызвать острую реакцию, особенно, если в помещении плохая вентиляция. Отсутствие у бытовой химии ядовитого окраса и резкого запаха вызывает у многих людей сомнение в том, что средство эффективное. "Однако по факту нейтральность аромата и бесцветность говорят лишь о том, что в составе не содержатся отдушки и красители", — уверяет Гершензон. Россиянам рассказали, чем опасна домашняя пыль

Обратите внимание на этикетку средства для уборки — безвредное для здоровья количество поверхностно-активных веществ (ПАВ) — это концентрация не выше 5 процентов.

Эксперт рекомендует использовать экологичные товары, у которых помимо обязательных свидетельств о государственной регистрации (СГР) и паспорта безопасности имеются добровольные сертификаты 0+ и ЭКО. Наличие последних подтверждает, что такие средства прошли лабораторные проверки и не вредны человеку, животным и окружающей среде.