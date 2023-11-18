МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Ответ на вопрос, чем обогревать дом без газового отопления — дровами или электричеством — зависит от множества факторов, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры промышленных теплоэнергетических систем НИУ "МЭИ" Евгений Гашо. Адвокат рассказал, кому грозит тюрьма за рубку дров в лесу

Рассчитать абстрактную стоимость отопления не так просто — многое зависит от внешних условий. Например, насколько холодной и долгой будет зима, хорошо ли сделана теплоизоляция дома. И, наконец, если рядом с вашим жилищем налажена заготовка дров или твердотопливных брикетов, они в любом случае будут для вас дешевле. То же и с углем — если неподалеку есть подходящее месторождение.

Как правило, самым дорогостоящим является электрическое отопление. За зиму, по оценкам эксперта, можно потратить десятки тысяч рублей, несмотря на существование нескольких тарифных планов.

Выбор тарифа зависит от времени суток, когда используется электричество. "К примеру, если у вас однотарифный учет, то цена на протяжении суток будет едина. Если двухтарифный учет, то с 23:00 до 7:00 будет примерно в два с половиной раза дешевле. Однако днем будет дороже, чем при однотарифном учете", — предупреждает эксперт.

Другая альтернатива ‒ это то, что можно сжечь. Например, пеллеты — древесные топливные гранулы. Они считаются наиболее экологичным видом топлива. Популярность этого варианта, по мнению энергетика, объясняется его доступностью и низкой стоимостью. Цены на пеллеты в среднем около 5-7 тысяч рублей за тонну. Россиянам объяснили, кто должен отвечать за протечку в системе отопления

При этом расход пеллет зависит от отапливаемой площади помещения, мощности котельного оборудования, погодных условий, температуры, поддерживаемой внутри помещений и других факторов.

"Пеллетные котлы уже достаточно давно используются в загородных домах и показывают неплохие результаты", — уверяет специалист.

Дешевле всего дровяное отопление обычными или прессованными дровами. Если дом небольшой, например, до 100 квадратных метров, то на зимний сезон вполне может хватить 30 тысяч рублей.

Есть и еще один вариант ‒ комбинированные системы, использующие солнечные коллекторы, тепловые насосы и другие возобновляемые источники энергии. Такие системы устроены сложнее, однако опыт их применения уже достаточно большой, отметил эксперт.