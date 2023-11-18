МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Укрепление рубля может продолжиться на следующей неделе на фоне благоприятных факторов — не исключено, что мы увидим доллар за 86, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

На этой неделе рубль продемонстрировал уверенное укрепление к доллару и евро, несмотря на коррекцию цен на нефть. Основными факторами укрепления рубля остаются высокие процентные ставки ЦБ РФ, ожидания их дальнейшего повышения до 16% годовых, а также недавно введенные меры по обязательной продаже 80% экспортной выручки.

Это происходило, несмотря на удешевление нефти — цена марки Brent на уходящей неделе снизились с 81,63 до 76,56 долларов за баррель. Нефтяному рынку даже не помогло ослабление доллара. Если уровень 74,40 не устоит, то падение может ускориться до 67 долларов за баррель.

По словам Антонова, внутренние и внешние факторы по-прежнему благоприятствуют российской валюте. "При сохранении текущих тенденций рубль имеет потенциал для дальнейшего укрепления. Курс доллара пробил психологический уровень 90 рублей за доллар и теперь может протестировать поддержку на отметке 86 рублей", — прогнозирует он.

Пара евро/рубль по инерции может достичь 92 рублей к концу следующей недели, юань/рубль — 11,95 рублей. Как только рубль упрется в сопротивления по отношению к иностранным валютам, можно будет рассчитать рабочие торговые диапазоны до конца года.

Но пока это не представляется возможным поскольку дисбаланс между спросом и предложением вызван президентским указом об обязательной продаже валютной выручки. Приближение пика налоговых выплат будет стимулировать экспортеров продавать валюту, заключил аналитик.