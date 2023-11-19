МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Есть несколько способов обезопасить себя от звонков мошенников. Как добиться того, чтобы злоумышленники исключили ваш номер из базы, агентству "Прайм" рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин. Россиян научили, как выявлять дипфейки

Прежде всего, позаботьтесь о том, чтобы ваши данные не попали в базу мошенников. Не делитесь личной информацией, создавайте сложные пароли на сайтах и в соцсетях, минимизируйте публичные интернет-сети, выбирайте надежных мобильных операторов. Так вы сократите риск того, что ваши данные попадут в базу мошенников.

"Воспользуйтесь приложением для распознавания входящих вызовов. Не берите трубку, если номер отметился как спам или вредоносный", — советует Фомин. Если вы все же ответили на звонок и услышали нечто подозрительное, лучше немедленно закончить разговор. Не стоит перезванивать на номера такого рода и проявлять любопытство — номера "молчунов" с большей вероятностью удалят из базы.

Другой вариант — сказать собеседнику, что разговор записывается. Встроенная в смартфоны функция позволяет включить запись в приложении для вызовов. Скорее всего, злоумышленник не продолжит разговор, говорит Фомин.

Для дополнительной защиты от телефонных мошенников можно установить ПИН-код на сим-карту. Так пользователь обезопасит себя при утере или краже телефона, его номер будет сложнее использовать. Чтобы предотвратить создание дубликата сим-карты по поддельной доверенности, можно запретить любые действия с доверенностью в ближайшем офисе мобильного оператора, заключил он.