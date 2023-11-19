МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Россия в торговых взаиморасчетах с Индией накопила "миллиарды" ограниченно конвертируемых рупий, которые не может использовать. Индийский экспорт в Россию в десять раз меньше встречного. Поэтому партнеры предлагают вкладывать их в корпоративные облигации местных компаний. Для российских экспортеров это неплохая возможность, однако целиком проблему застрявших рупий так не решить.

Зависли на счетах

"Это проблема. И нам необходимо использовать деньги, для этого рупии должны конвертироваться в другие валюты. Это обсуждается", — говорил еще в начале мая министр иностранных дел Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Панаджи (штат Гоа). Но с тех пор оптимальное решение так и не найдено.

По данным министерства торговли Индии, Россия стала вторым по объемам экспортером в эту страну после Китая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт вырос более чем на двести процентов — с 3,6 до 11 миллиардов долларов. В последние месяцы не раз сообщалось о новых рекордах по поставкам российской нефти.

Однако ни в первом, ни во втором десятке стран, куда Индия экспортирует свою продукцию, России нет — она только на 31-м месте. Налицо огромный дисбаланс торговли: Москва поставляет товары, которые пользуются мировым спросом, а Дели может предложить не так уж много.

В июне Bloomberg сообщал, что на банковских счетах российских компаний в Индии ежемесячно накапливается до миллиарда долларов в рупиях. В российском Центробанке конкретные цифры не называли, но, как подчеркнула глава регулятора Эльвира Набиуллина, объемы накопившейся у российских компаний выручки в рупиях не столь большие.

В любом случае тратить эту валюту пока особо некуда. Как поясняет первый зампред правления "РосДорБанка" Эдуард Христианов, выручка, получаемая российскими экспортерами в рупиях, накапливается на счетах в индийских банках. И в связи с ограничениями на валютном рынке Индии возможности по выводу этих средств ограничены.

Самое простое решение в этой ситуации — увеличение импортных операций. Этот потенциал явно недооценен, считают экономисты. По мнению Христианова, например, можно было бы нарастить традиционный импорт фармацевтической продукции, а также поставки автомобилей, которые вполне могут составить конкуренцию китайскому автопрому.

"По данным министерства промышленности и торговли Индии, основа экспорта в Россию — рыба и ракообразные, моллюски, злаки, кофе, чай, специи, органическая химия, фармацевтическая продукция, реакторы ядерные, бойлеры (товарная группа 84), машины электрические и оборудование (товарная группа 85), транспортные средства за исключением железнодорожных составов, трамваев", — перечисляет Юлия Коновалова, доцент Экономического факультета РУДН.

Возможно, отказ от доллара во взаиморасчетах и переход на национальные валюты, был преждевременным, полагает она. Но отменять такое решение никто не планирует. "Индийские партнеры сказали, что они понимают серьезность этой проблемы и будут предлагать нам различные варианты", — объяснял в сентябре журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Дополнительный доход

Власти Индии со своей стороны предлагают один из вариантов решения проблемы. По данным Economic Times, резервный банк этой страны (RBI) намерен ослабить правила инвестирования средств со счетов востро: их можно будет вкладывать в корпоративные облигации.

Сейчас доступны лишь гособлигации и казначейские векселя. "В этом случае есть возможность получить процентный доход, чтобы выручка в рупиях не лежала мертвым грузом на счетах. Доходность индийских облигаций в рупиях составляют 7,1-7,7 процента годовых", — указывает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Корпоративные бумаги могут быть хоть и немного, но выгоднее гособлигаций. "Перед владельцами зависших средств стоит задача обеспечить их сохранность и небольшую доходность — с учетом того, что в последнее время индийская рупия девальвировалась в среднем на семь процентов в год. Расширение числа инструментов даст возможность и немного заработать", — поясняет Эдуард Христианов.

Другое дело, что вложения в активы, номинированные в рупиях, несут определенные риски, типичные для любых активов развивающихся стран — политическая нестабильность, возможное замедление темпов экономического роста, неустойчивость обменного курса местной валюты.

В целом же, несмотря на возможность получать большую доходность, проблему репатриации средств для российских компаний этот способ не решит, считает Михаил Беспалов, аналитик "КСП Капитал".

Перспективы эксперты видят скорее во вложении рупий в совместные проекты. Юлия Коновалова напоминает, что еще во времена СССР были так называемые "рупийные долги", но тогда зависшие средства пошли на развитие совместных проектов на территории Индии. И сейчас, как полагает экономист, могут обратиться именно к советскому опыту. Все-таки перечень открытых для иностранного инвестора секторов большой.

Однако влияние этого фактора на курс отечественной валюты сомнительно. Массового сброса рублей, чтобы приобрести рупии, а затем купить индийские облигации не будет, считает Наталья Мильчакова. Но, как полагает Михаил Беспалов, укрепить рубль может механизм перевода индийских рупий в более ликвидные валюты. Это позволит использовать средства для закупки импортных товаров.