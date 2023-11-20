Эксперт Емельянов: санкции на алмазы вызовут подорожание "ювелирки" в России
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Европейские санкции против российских алмазов могут вызвать рост мировых цен на сырье и в итоге обернуться подорожанием всех изделий, включая российские ювелирные украшения, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.
Ранее издание EUobserver со ссылкой на попавший в его распоряжение черновой документ сообщало о том, что запрет на импорт алмазов из России в рамках готовящегося 12-го пакета санкций ЕС затронет ювелирные изделия, содержащие алмазы и жемчуг.
По словам эксперта, полного цикла изготовления украшений у нас нет и никогда не было. Россия продает на экспорт почти все необработанные алмазы — а это более трети мирового объема. В основном они идут в Индию, которая не откажется от российского сырья, поскольку отслеживать происхождение камней, особенно маленьких, сложно. Кроме того, это вопрос рентабельности их алмазных мастерских, которые и так в кризисе.
Для украшений отечественного производства Россия закупает за рубежом уже ограненные бриллианты. В производственной цепочке участвуют и другие страны Азии. Так, львиная доля мирового алмазного бизнеса находится в Объединенных Арабских Эмиратах.
"Поэтому цена на ювелирные изделия зависит от курса рубля — в основном к доллару и дирхаму ОАЭ. Такова структура торговли", — пояснил он.
Таким образом, санкции против российских алмазов могут вызвать рост мировых цен на сырье. Это в итоге приведет к подорожанию всех изделий, включая российские, а надеяться на падение цен вовсе не стоит.
В худшем случае производители алмазов, прежде всего, АЛРОСА поднимут цены еще и для внутреннего покупателя, чтобы как-то отбить потери. То есть причин для снижения цен нет вообще никаких, уверен Емельянов. Готовые изделия Россия почти не продает на экспорт, так что снижать цены из-за ухода зарубежных покупателей производителям не нужно.
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