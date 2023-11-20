МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Европейские санкции против российских алмазов могут вызвать рост мировых цен на сырье и в итоге обернуться подорожанием всех изделий, включая российские ювелирные украшения, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов. Африка встала на защиту российских алмазов от санкций Запада

Ранее издание EUobserver со ссылкой на попавший в его распоряжение черновой документ сообщало о том, что запрет на импорт алмазов из России в рамках готовящегося 12-го пакета санкций ЕС затронет ювелирные изделия, содержащие алмазы и жемчуг.

По словам эксперта, полного цикла изготовления украшений у нас нет и никогда не было. Россия продает на экспорт почти все необработанные алмазы — а это более трети мирового объема. В основном они идут в Индию, которая не откажется от российского сырья, поскольку отслеживать происхождение камней, особенно маленьких, сложно. Кроме того, это вопрос рентабельности их алмазных мастерских, которые и так в кризисе.

Для украшений отечественного производства Россия закупает за рубежом уже ограненные бриллианты. В производственной цепочке участвуют и другие страны Азии. Так, львиная доля мирового алмазного бизнеса находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Поэтому цена на ювелирные изделия зависит от курса рубля — в основном к доллару и дирхаму ОАЭ. Такова структура торговли", — пояснил он.

Таким образом, санкции против российских алмазов могут вызвать рост мировых цен на сырье. Это в итоге приведет к подорожанию всех изделий, включая российские, а надеяться на падение цен вовсе не стоит.

В худшем случае производители алмазов, прежде всего, АЛРОСА поднимут цены еще и для внутреннего покупателя, чтобы как-то отбить потери. То есть причин для снижения цен нет вообще никаких, уверен Емельянов. Готовые изделия Россия почти не продает на экспорт, так что снижать цены из-за ухода зарубежных покупателей производителям не нужно.