МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Рост пенсий в декабре коснется нескольких категорий пенсионеров, при этом большинство из них досрочно получит и январскую пенсию, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. В России вырастет размер досрочной пенсии

Он напомнил, что прибавка к пенсиям в декабре традиционно полагается ранее работавшим пенсионерам, если они уволились в сентябре этого года, а также тем, кто достиг в ноябре 80-летнего возраста. Такое повышение происходит ежемесячно.

Для большинства неработающих пенсионеров основной рост произойдет в январе 2024 года, когда пенсии будут проиндексированы на 7,5 процента. Чтобы узнать размер повышения, необходимо умножить текущую выплату на коэффициент увеличения, который составит 1,075.

"При размере пенсии в 20 тысяч рублей прибавка в натуральном выражении в результате индексации составит около полутора тысяч рублей ежемесячно", — подсчитал экономист.

Таким образом, годовой прирост составит около 18 тысяч рублей. Если текущий размер пенсии выше, то и прибавка окажется больше. Индексации для работающих пенсионеров пока не предусмотрено.

При этом большинству пенсионеров в декабре придет выплата и за январь. "Как правило, такие перечисления производят 3 числа каждого месяца. С 1 по 8 января — праздничные дни, поэтому деньги переводят заранее. Пенсия за декабрь тоже начнет приходить чуть раньше — начиная с 1 декабря, из-за того что 2 и 3 декабря — выходные дни", — заключил он.