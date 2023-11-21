МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Рубль продолжит укрепляться как минимум до начала следующей недели на налоговом периоде и ослаблении доллара к прочим валютам. Но до конца года на него могут повлиять и другие факторы, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Доллар и евро упали до минимума впервые с 30 июня

"Доллар отступает ниже 88 рублей за несколько дней до пика налогового периода — компании продают дополнительные объемы валюты для осуществления рублевых платежей. Этот локальный фактор поддержки может наблюдаться до начала будущей недели", — считает он.

Помимо этого, доллар отступает и к остальным валютам — индекс DXY курсирует чуть выше 103 пунктов, на минимумах с конца лета. Базовую поддержку российская валюта продолжает получать со стороны жесткой денежно-кредитной политики ЦБ и обязательных продаж на внутреннем рынке большей части экспортной выручки.

Важно отметить, что текущий импульс укрепления может быть связан с более высоким уровнем цен на нефть в предыдущие месяцы. Обычно это отражается на динамике рубля с временным лагом в несколько недель. Это значит, что в декабре в курс может транслироваться ноябрьский спад нефтяных котировок. Российский рубль подскочил до максимума с конца июня против доллара

Кроме того, для конца года характерны рост бюджетных расходов, а также активизация спроса на импорт и зарубежные поездки, связанные с новогодними каникулами. Все это может ослабить нацвалюту.

С другой стороны, ее может поддержать еще одно повышение ключевой ставки в декабре — регулятор этого не исключает. Но эффект от каждого подъема ставки тоже проявляется не сразу, а лишь с течением времени. "По совокупности факторов до конца года доллар видится нам в диапазоне 89-92 рублей, евро — 95-98, юань — 12-12,5", — заключил Бахтин.