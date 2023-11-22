МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Существует три законных основания, когда банк может отказать в выдаче денег с депозита. Об этом агентству "Прайм" рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Набиуллина назвала сумму внесенных россиянами за сентябрь-октябрь депозитов

Первое основание — арестованные счета. Судебные приставы имеют право налагать арест на любые банковские счета гражданина — это касается и вкладов.

"Поэтому, если у вас есть долги, и судебные приставы начали производить по ним взыскание, деньги с депозита вам могут не отдать до тех пор, пока вы не решите вопрос с Федеральной службой судебных приставов", — предупредил юрист. От банка, по его словам, в такой ситуации ничего не зависит. Он всего лишь исполняет решение суда, а если откажется это сделать, то нарушит закон.

Второе основание — попытка снять деньги по недействительному паспорту. Эксперт напомнил, что гражданам РФ необходимо менять этот документ по достижении 20 и 45 лет. Если этого не сделать вовремя, он будет считаться недействительным. Но, как только гражданин получает новый паспорт, финансовая организация обязана выдать ему средства, пояснил Гусятников.

И третье основание для отказа — подозрения в отмывании денег. По закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" финансовая организация может не выдать клиенту деньги с вклада до тех пор, пока он не подтвердит законность их получения. Проверке подлежит сумма более 600 тысяч рублей.

"Критерии, по которым банк может начать подозревать вас в легализации незаконных доходов, перечислены в самом законе, но они настолько размыты, что подойти сюда может все, что угодно", — утверждает юрист.

Подтвердить доходы можно, предоставив справку 2НДФЛ, договор купли-продажи недвижимости, другие договоры, подтверждающие, что деньги получены законным путем, выписки из другого банка, откуда были переведены средства и другие документы. Россиян предупредили, кто должен заплатить новый налог за 2023 год

Также банк вправе не отдать деньги, если вклад открыт на имя несовершеннолетнего ребенка и нет разрешения органов опеки на выдачу средств с такого депозита. Поэтому родители не могут просто так прийти в банк и снять деньги с депозита собственного ребенка, даже если они сами их туда и положили.

Единственный вариант, при котором получится снять деньги со счета подростка, не достигшего 18 лет без разрешения органов опеки — если этот вклад открыл сам несовершеннолетний по достижении 14 лет, сам его пополнял, и сам же пришел за деньгами.

Также в выдаче денег с депозита могут отказать, если в кассе нет нужной суммы. "Если вы планируете закрыть крупный вклад, надо предупредить банк об этом заранее. Обычно за два-три дня, чтобы они заказали для вас деньги. Очень часто это прописано в условиях договора", — заключил эксперт.