МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ, Наталья Дембинская. В Европе официально признали обширный экономический спад: по итогам года ВВП сократится сразу в десяти странах ЕС. И это не только "отстающие" вроде Польши, Литвы и Латвии, но и локомотивы. Прогнозы по России, наоборот, полны позитива. ООН считает, что Россия в этом году заметно отыграет потери от санкций. В Москве не исключают и более трех процентов роста в 2023 году.

Из локомотива в слабое звено

Все признаки надвигающейся рецессии экономика еврозоны демонстрирует уже сейчас: ВВП в третьем квартале сократился на 0,1 процента. В годовом выражении пока еще околонулевой плюс. У союзников, для сравнения, дела получше: несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, экономика США в третьем квартале года показала 2,9 процента роста.

На разворот негативного тренда пока рассчитывать не приходится. Как сообщила Европейская комиссия, сразу десять стран ЕС столкнутся с экономическим спадом в 2023 году, в том числе Германия. Антирекорд установит Эстония.

Согласно расчетам Еврокомиссии, экономика ФРГ сократится по итогам года на 0,3 процента. Самый значительный уровень спада ожидается в Эстонии — 2,6 процента, за ней следует Ирландия — 0,9 процента. При этом самый большой рост ВВП в ЕС в 2023 году будет отмечен в Мальте — четыре процента и Хорватии — 2,6 процента.

"Экономический рост замер, несмотря на программу стимулирования на сумму 800 миллиардов евро, развернутую по всему блоку. И теперь насущная задача Еврокомиссии — дать толчок умирающей экономике ЕС и падающей глобальной конкурентоспособности", — отмечает Financial Times.

Но пока никакие меры не работают. Как констатировал европейский регулятор, высокая инфляция и вялая деловая активность продолжают оказывать мощное давление на рынки блока.

Экономика Германии вошла в рецессию еще в первом квартале года — ВВП сократился на 0,3 процента к четвертому кварталу 2022-го, второй квартал — минус 0,2 процента год к году. В третьем квартале тоже сокращение, поскольку промышленность не растет, а частное потребление мало на что влияет.

Как отмечала британская The Telegraph, Германия из локомотива превратилась в "слабое звено" ЕС. Причины падения — взлет цен на энергоносители, зашкаливающая инфляция и процентные ставки ЕЦБ.

Во Франции настроения еще более пессимистические, и винят в этом европейские власти. Как напомнил глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо, еще совсем недавно министр финансов Брюно Ле Мэр "обещал крах российской экономики", но вместо этого рухнула французская. "В России в 2023-м ВВП увеличится на полтора процента, а в еврозоне — на 0,8", — возмущен политик.

Санкции не учли

Интересно, что Еврокомиссия не анализирует санкции против России в числе факторов, влияющих на падение европейских экономик. Однако плачевное состояние — явное их следствие.

Отказ от закупок энергоресурсов у Москвы спровоцировал рекордную инфляцию в ЕС, что ударило по конкурентоспособности местных предприятий. Чтобы обуздать цены, власти стали активно повышать процентные ставки и тем самым еще больше ослабив бизнес.

И, как считают экономисты, полноценный эффект от ужесточения денежно-кредитной политики еще впереди: недавнее повышение процентных ставок пока не дошло до потребителей и предприятий. Мрачные перспективы региона подкрепляет свежая макроэкономическая статистика: промышленное производство в блоке продолжает падать.

По данным S&P Global, в октябре 2023-го индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг еврозоны опустился с 47,2 до 46,5 пункта. В последний раз такое низкое значение можно было наблюдать в ноябре 2020-го, в разгар пандемии. Более того, показатель уже пятый месяц подряд остается ниже критической отметки 50 пунктов.

Как сообщил Евростат, экспорт еврозоны снизился на 9,3 процента в сентябре по сравнению с прошлым годом, а поставки товаров внутри блока упали на 15,5 процента за тот же период. Промышленное производство еврозоны снизилось на 6,9 процента в сентябре по сравнению с прошлым годом.

В Еврокомиссии надеются на лучшее: инфляция показывает "тенденцию к снижению", а регулятор даже ждет небольшого роста ВВП. Такие прогнозы по-прежнему относятся к категории непревзойденного оптимизма, отмечает Карстен Бжески, экономист голландского банка ING.

Рекордный рост производства

В России деловая активность растет уже восьмой месяц подряд. По данным S&P Global, по итогам сентября этот показатель составил 54,7, октябрьское значение — 53,8. Аналитики это объясняют внутренним спросом. Занятость в реальном секторе повышается самыми быстрыми темпами за 23 года. Также в S&P Global зафиксировали резкое улучшение операционных условий.

Такая динамика — следствие уверенной адаптации к внешним ограничениям, процесс идет быстрее, чем предполагалось. Расширяются обрабатывающее производство, строительство, оптовая и розничная торговля.

Как сообщал Банк России в июльском выпуске "Мониторинга предприятий" во втором квартале 2023 года загрузка производственных мощностей российских заводов достигла 81 процента, что стало новым историческим максимумом. Предыдущий рекорд был поставлен в первом квартале года (80,3 процента).

Заводы наращивают обороты и модернизируют производства "в условиях переориентации на внутренний спрос, активизации программ импортозамещения", пояснили в Центробанке. Соответственно, усилилась инвестиционная активность.

Рекорд зафиксировали и в Институте экономической политики имени Егора Гайдара (ИЭП). По итогам двух кварталов средняя загрузка производственных мощностей — 76,7 процента (в прошлом году было 76,5). Лидируют производство бумаги и бумажных изделий — 83,6, текстиля и одежды — 81,5.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предсказывает России в 2023-м рост экономики на 0,8 процента, в 2024-м — на 0,9. Международный валютный фонд (МВФ) в этом году уже трижды менял оценки: в январе предполагали плюс 0,3 процента, теперь — сразу полтора. В 2024-м — 1,3.

По данным ООН, в 2023-м Россия станет одной из немногих стран "Большой двадцатки", чье экономическое развитие ускорится. Об этом сообщила Конференция по торговле и развитию (ЮНКТАД). В международной организации предрекли повышение ВВП на 2,2 процента в текущем году и на два в следующем.

При этом за девять месяцев 2023 года валовой внутренний продукт России уже вырос на 2,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Динамика впечатляющая. Как заявил в ноябре министр финансов РФ Антон Силуанов, рост экономики в 2023-м может превысить и три процента.