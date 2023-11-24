МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. В календарном году есть месяцы, когда ходить в отпуск и на больничный выгодно — выплаты будут больше. Но бывают и невыгодные периоды, рассказала агентству "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская. Эксперт объяснил, отразятся ли новогодние праздники на зарплате

По ее словам, расчет отпускных производится из среднего дневного заработка. Он начисляется за последние двенадцать календарных месяцев, делением суммы заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней).

Однако в расчет не включают выходные и праздники — только рабочие дни, а их число в разные месяцы не одинаково. "Выгоднее брать отпуск в том месяце, в котором больше рабочих дней, а невыгодно в том, где их меньше", — пояснила Красовская.

Например, в самом "богатом" на праздники месяце — январе — всего 17 рабочих дней. При расчете отпуска стоимость рабочего дня выше, но праздники не учитываются. Значит, отпускные будут ниже. Поэтому выгоднее взять отпуск в августе или октябре, когда число рабочих дней максимальное. Названы выплаты, которые вырастут в полтора раза с 2024 года

Другая ситуация с больничными — если в отпуск работник идет по графику, то временная нетрудоспособность может наступить в любое время. Тем не менее, можно оценить, в какие периоды выплаты больше. Для этого важно понимать, что размер зависит от страхового стажа — чем он больше, тем выше процент среднего заработка, который начисляют по больничному. Максимальные 100 процентов (но не выше установленной планки) можно получить при страховом стаже от восьми лет.

При этом оплата больничного, если он приходится на праздники и выходные дни, производится в полном объеме. Но в большинстве случаев больничный выгоден, лишь если у работника в предыдущие два года зарплата была большой, а сейчас значительно уменьшилась.