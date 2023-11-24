МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Мошенники осваивают новые способы вовлечения детей в преступные схемы. Аферисты находят подростков в привычной для них среде — онлайн. Об этом агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Россиян научили, как сократить число звонков от мошенников

Как правило, злоумышленники пытаются добраться до банковской карты родителей или самих детей. "Им удается безошибочно играть на качествах, присущих детям и подросткам, — доверчивости, неумении критически мыслить, легком отношении к деньгам, дефиците общения и жажде поощрения и признания", — объясняет эксперт.

Один из способов обмана — подростку приходит сообщение от имени популярного блогера о подарке, для получения которого необходимо прислать реквизиты карты, на которую и поступит "заветный выигрыш". Далее мошенник выведывает дополнительные платежные реквизиты и крадет все средства со счета, рассказывает Соловьев.

Набирает популярность и схема с легким заработком, например, за просмотры видеороликов популярных блогеров, оценку картинок и отелей, голосование в рейтингах. Перед началом "работы" злоумышленник отправляет ребенку ссылку и просит ввести банковские данные карты родителя, а также код из СМС-уведомления, объяснив, что по этим реквизитам в дальнейшем будет оплачивать услугу. После ввода СМС все средства со счета списываются.

"Отдельной популярностью пользуются онлайн-игры, в которых популярно за деньги повышать уровень игрока, покупать дополнительные возможности и переходить на более высокий игровой уровень. И здесь игрокам приходится вводить данные банковских карт для оплаты", — подчеркивает юрист.

Есть интерес у мошенников и к информации, содержащейся в ноутбуках и компьютерах. Завладеть ею им помогают ссылки-ловушки. Их направляют подросткам с предложением посмотреть интересные фотографии "с вечеринки или концерта". Банк России назвал популярные схемы обмана родителей

Нередко подростки становятся объектами обмана от имени своих "друзей", просящих в долг на пару дней или оказавшихся в "трудной жизненной ситуации".

И, наконец, ставшая уже классической схема, когда взрослым присылают ссылку с просьбой проголосовать в конкурсе за ребенка. И в результате взламывают аккаунт на Госуслугах или оформляют на жертв обмана микрозаймы.

Подросткам, как и взрослым, надо соблюдать простые правила — не переходить по незнакомым ссылкам, не вводить данные банковских карт без проверки добросовестности контрагента. "Не следует верить информации о выигрышах, платить деньги за участие в челленджах и обольщаться легким заработком. Надо лично перепроверять любые сообщения с просьбой о переводе денег, поступившие даже от близких друзей и родственников", — подытожил Соловьев.