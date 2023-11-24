МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Цены на яйца и курятину с начала года выросли почти на треть, но из регионов продолжают приходить новости об очередных антирекордах. Как долго это продлится и есть ли способ заставить самые "народные" источники животного белка сбавить обороты, разбирался "Прайм". Раскрыта причина роста цен на яйца в России

Курица — импортная птица

На стремительный рост цен обратил внимание президент Владимир Путин, который в конце октября на совещании с правительством задал резонный вопрос: "Чего курятина-то так подорожала?"

В Минсельхозе поначалу развели руками: дескать, экономические предпосылки отсутствуют. Позже чиновники начали упоминать о росте стоимости электроэнергии, топлива, транспортировки, оборудования, а также отставании производства от спроса.

Все это действительно присутствует, но корень зла — валютные курсы. Несмотря на то, что производство локализовано в России, все его составляющие идут из-за рубежа. Цыплята, инкубационное яйцо, оборудование, корма, лекарства — иностранные.

"Падающий курс рубля только усилил зависимость от импорта. Нынешняя коррекция еще не сказалась на рынке. И скажется только в новом году при устойчивом курсе", — отметил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Еще одна статья расходов — транспортировка. В обычных фурах суточных цыплят и инкубационное яйцо не перевозят, нужны особые грузовые автомобили, способные поддерживать необходимую температуру. Они потребляют много топлива, напомнил доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

Спрос тоже растет: курятина и яйца всегда считались наиболее доступными источниками белка, которым отдавали предпочтение на фоне подорожания прочих видов мяса и снижения доходов.

И, конечно, санкции. Племенной материал в нашу страну по-прежнему поставляют две транснациональные компании: немецкая "Aviagen Brands" и американская "Cobb-Vantress". Но теперь маршруты пролегают через третьи страны.

В поставках запчастей и оборудования для птицефабрик мы переориентировались на Китай и параллельный импорт. В прошлом году начала выстраиваться новая логистика, и сейчас мы видим результат, констатировала гендиректор аналитической компании ЕМЕАТ Любовь Савкина.

Упоминают и другие причины — подорожание кредитов из-за роста учетной ставки, нехватку рабочих рук, и, как следствие, необходимость повышать зарплаты. В "игру" вовлекаются торговые сети, которым тоже нужна рентабельность.

Не забываем и про вспышки птичьего гриппа в странах Африки, ЕС и США: при обнаружении вируса птицу умерщвляют, проводят специальную обработку, и на восстановление производства требуется немало средств и времени. Как следствие — рост мировых цен, на которые наши производители не могут не ориентироваться, коль скоро отрасль завязана на импорте.

Взять и запретить

Растущие накладные расходы по традиции перекладывают на плечи потребителей. И регулирование цен со стороны государства здесь не спасет. Заставить продавать товар с высокой себестоимостью дешево нельзя — это приведет к банкротству и вымыванию производителей с рынка, а следом и дефицит не заставит себя ждать. Уже сейчас ассортимент дискаунтеров несколько поредел, если усилить давление, это затронет магазины более высокой ценовой категории. Профессор объяснил, когда на самом деле подешевеют яйца и курятина

Административный ресурс — мера разовая и временная. После закономерного вопроса президента о цене курятины в ряде регионов птица и яйцо начали дешеветь, но незначительно, а в ноябре снова пошли в рост.

Обсуждался даже запрет на экспорт этих продуктов, однако пока до этого не дошло. Это попросту нецелесообразно. Доля экспорта крайне невелика в сравнении с внутренним потреблением. Кроме того, мы продаем на экспорт в основном не ту курятину, которую едим сами.

"Наиболее востребованные продукты на внутреннем рынке для переработки и для конечного потребителя — тушка и куриное филе", — говорит Савкина. Этой продукции за границу идет не так много. Тушками уходит около 15% экспорта, это порядка 50 тысяч тонн в год при общем производстве в 5 миллионов тонн. Половина нашего экспорта — куриные лапы, мало востребованные в России, зато популярные в китайской кухне.

Запрет на экспорт яиц может быть чуть более эффективен, но лишь в краткосрочной перспективе. Разумная торговля необходима: она приносит предприятиям валюту, необходимую для внешних закупок. А стратегически уход с мирового рынка означает, что на освободившееся место придут поставщики из третьих стран. Они изначально находятся в более благоприятных производственных условиях — из-за природно-климатических показателей и современной техники, рассказал Белхароев.

Налаженные связи, место на полке заграничного супермаркета, получение всех разрешительных документов на ввоз нашей продукции в иностранное государство — это все мы потеряем и вернуть будет очень сложно. Иными словами, уйти с рынка легко, а вот возвращение потребует дополнительных средств и усилий. Овчинка, как говорят, выделки не стоит.

Вскоре — подешевеет

В ближайшее время цены на мясо птицы и яйцо стабилизируются, этот процесс уже идет. По словам Савкиной, пока он разнонаправленный. Стоимость куриной разделки (отдельные части тушек — ред.) выросла на 0,2%, а субпродукты в среднем подешевели на 0,5%.

"Мы ожидаем, что оптовые цены к концу года на тушку упадут и зафиксируются в диапазоне 200-210 рублей за килограмм", — прогнозирует эксперт.

По словам эксперта рынка мяса ИКАР Анны Кудряковой, дефицита в оптовом звене больше нет, увеличение предложения фиксируется в Центральном регионе, в меньшей степени на Урале и Поволжье. "В среднем тушка подешевела на 20 рублей за килограмм, разделка — на 50 рублей. Со временем избыток дойдет до Сибири, и там цены в опте тоже снизятся", — прогнозирует она. Свердловская птицефабрика снизила цены на курицу после вопроса Путина

Это отразится и на рознице, поэтому курятина и яйца на полках магазинов подешевеют. Однако возвращения к ценовым минимумам начала 2022 года уже не будет, констатирует Кудрякова.

Для защиты и развития отечественного производства президент поручил правительству до 20 декабря представить предложения по дополнительным мерам господдержки, направленным на увеличение объема мяса птицы на внутреннем рынке. Это может быть, например, финансовая поддержка в виде возмещения части процентов по кредитам или увеличившихся затрат на логистику.

Было бы не лишним обнародовать результаты расследования ФАС по резкому повышению цен на мясо курицы, начатому в августе. "Сейчас ФАС начала проверку аналогичной ситуации по яйцу. Но пока никто не наказан и не предупрежден публично. А ведь это может стимулировать конкретные производства сдерживать цены", — рассуждает Чеглов.

По его мнению, необходимо вернуться к поддержке мелких фермеров — разрешить людям держать птицу в приусадебных хозяйствах, кормить себя и реализовывать излишки. Вместо ограничений и налогового давления им нужно помочь им с молодняком и с защитой птицы от болезней. Крупные агрохолдинги, на которых делает ставку государство, не пострадают, а вот конкуренция усилится, что в конечном итоге благотворно отразится на ценах.