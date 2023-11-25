МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Торговые сети и производители наперебой требуют друг от друга сдерживать цены, однако при малейшей возможности и те, и другие готовы их повысить, насколько это возможно. Почему так происходит и кто сильнее виноват в том, что продукты на прилавках все дороже, разбирался "Прайм". Долларов не будет. Индия решила судьбу зависших российских рупий

По данным издания "Коммерсант", в ноябре российская структура французского ретейлера Auchan попросила поставщиков не повышать цены до конца года, грозя в противном случае обратиться к регуляторам.

Производители расценили эту идею скептически. По мнению главы "Руспродсоюза" Дмитрия Вострикова, просьбы ретейла негативно отразятся на покупателях. "Отсутствие гибкости в ценообразовании — это стабильно высокие цены, а в критической ситуации — и отсутствие товара на полке", — заметил

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) уверяют, что торговля находится в режиме постоянного взаимодействия с органами власти, поставщиками и производителями для выработки совместных решений по балансу спроса и предложения и поиску возможностей для коррекции цен.

Однако по факту ни производители, ни поставщики, ни ретейл не готовы терять прибыль, лишь скидывая вину друг на друга. Между тем, цены растут, россияне все сильнее это ощущают и все больше вынуждены контролировать свои траты. Так, по опросу Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), в сентябре ускорение инфляции ощутили более 60% респондентов. А по оценке Банка России, рост цен к концу 2023 года составит 6-7%.

Игра престолов

Но назвать это обычным соревнованием по принципу "кто урвет больше" объективно тоже нельзя. Причин роста цен масса. В России важную роль обычно играют тарифы монополий, цены на топливо — сначала повышают первые, потом по цепочке.

И, конечно, важен курс рубля к мировым валютам. "Много импорта в потреблении, в издержках производителей. С ростом курса растут и цены", — говорит исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко.

Еще одна причина — высокая ставка по кредитам, которую компании просто вынуждены перекладывать на потребителей, продолжает доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. Девять из десяти. Все о самом популярном обмане в магазине

И наконец, налоговая и в целом административная система пока не отреагировала на капитальные изменения в российской и мировой экономике. Многие компании жалуются на то, что рост платежей значительно превышает увеличение прибыли.

До тех пор, пока все эти факторы в силе, просьбы сетей к производителям "придержать цены", равно как и просьбы производителей снизить или вовсе убрать "порог входа" на полки — не более чем маленькие эпизоды борьбы за то, кому удастся чуть больше заработать и немного меньше проиграть.

"В результате страдают все, но каждый пытается, как в знаменитой "Игре престолов", чуть урвать для себя", — говорит Черников.

Победителей не будет

Объективно у сетей больше рыночной власти, чем у производителей. Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский считает, что в цепочке "производитель-посредник-ретейлер" цены будут расти именно из-за аппетитов ретейлеров.

"Дело в том, что у производителей, как правило, долгосрочные контракты на поставку без возможности пересмотра цен. Поэтому им приходится выкручиваться так, чтобы хотя бы выйти в ноль и ждать окончания поставочного периода, а затем пересмотреть контракты или уйти к другому ретейлеру", — объясняет эксперт.

В свою очередь продавец не ограничен какими-либо соглашениями, кроме предписаний властей, поэтому может спокойно приводить в виде аргументов рост цен на топливо, рабочую силу, электроэнергию, девальвацию, удорожание и усложнение логистики.

Но и производитель сталкивается с тем же. Если жесткой контрактной привязки нет, то и он поднимает цену — себестоимость растет из-за тех же факторов плюс рост цен на оборудование и амортизация.

Параллельно растут мировые цены на продовольствие — какао, сахар, пшеница, масло. Это тоже бьет по карманам и заставляет смотреть на зарубежные рынки.

В конечном итоге, если давление на производителей усилится, то в долгосрочной перспективе многие вынуждены будут уйти с рынка. Сети по этом поводу пока не переживают, потому что надеются в любой момент найти замену. Вот только будет ли эта замена лучше для потребителей — большой вопрос.

Третий не лишний

При этом профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов считает, что цепочку "производитель-посредник-ретейлер", от которых зависят цены, можно дополнить еще как минимумом двумя участниками.

Речь идет о правительстве, которое своими действиями формирует условия рынка и производства. "Cейчас власти активно пытаются урегулировать сложившуюся ситуацию. А прогнозировать и планировать затруднительно в условиях давления коллективного Запада", — полагает эксперт.

Результаты правительственных мер, по его мнению, проявятся не сегодня. А вот последствия проводимого Центробанком регулирования мы видим уже сейчас. Это попытки рыночного сдерживания падения рубля, против которого "играют" мощные противники.

Правительство регулирует рынок, поддерживает крупных производителей и крупных ретейлеров. "Но как Минпромторг может решать спорные ситуации между производителями и ритейлом, если он отвечает и за оборонку, и за товары, и за полку?", — задается вопросом Чеглов.

Но так или иначе — снижения цен нам в обозримой перспективе не видать, и к этому нужно быть готовым, делают вывод эксперты.