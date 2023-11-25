Эксперт Чеглов: икру и шампанское лучше купить до середины декабря
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Покупки к новогоднему столу лучше всего совершать в последнюю неделю ноября — первой половине декабря, тогда ретейлеры могут снизить цены. Позже все будет только дорожать, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
"Конечно, все зависит от региона — где-то скидка больше, где-то меньше, но 10-15 процентов — это максимум, на который можно рассчитывать, если мы говорим об икре горбуши", — пояснил он. Икра нерки и кеты может подешеветь в среднем на 5 процентов, и то — под влиянием спада цен на более массовый продукт и на фоне конкуренции между производителями.
Ближе к Новому году желтые ценники начнут исчезать с прилавков. Возобладает старый проверенный сценарий: на фоне предновогоднего роста цен на все подряд потребитель не обратит внимание на подорожание икры, поэтому цены "под шумок" вернутся к прежнему уровню. Очередная коррекция возможна уже после праздников, когда начнутся новые поставки и традиционно упадет спрос, считает эксперт.
Пора закупать и шампанское, особенно любителям импортного продукта. Во-первых, ассортимент несколько беднеет, особенно в дискаунтерах и магазинах у дома, где все больше отечественного спиртного. Во-вторых, сейчас продают весенне-летние запасы импорта, а новые поступления окажутся уже дороже.
"Правда, мы наверняка сможем увидеть и промоакции на импортное игристое, но их вряд ли будет много. Скорее, скидку будут делать на российские марки. Они вряд ли будут дорожать, поскольку производители захотят заместить импортные бренды, да и конкуренция в среднем сегменте велика. Лишь эксклюзивные отечественные игристые могут подорожать накануне праздников", — заключил Чеглов.
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