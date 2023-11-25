МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Покупки к новогоднему столу лучше всего совершать в последнюю неделю ноября — первой половине декабря, тогда ретейлеры могут снизить цены. Позже все будет только дорожать, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Россиян предупредили о нелегальной черной икре

"Конечно, все зависит от региона — где-то скидка больше, где-то меньше, но 10-15 процентов — это максимум, на который можно рассчитывать, если мы говорим об икре горбуши", — пояснил он. Икра нерки и кеты может подешеветь в среднем на 5 процентов, и то — под влиянием спада цен на более массовый продукт и на фоне конкуренции между производителями.

Ближе к Новому году желтые ценники начнут исчезать с прилавков. Возобладает старый проверенный сценарий: на фоне предновогоднего роста цен на все подряд потребитель не обратит внимание на подорожание икры, поэтому цены "под шумок" вернутся к прежнему уровню. Очередная коррекция возможна уже после праздников, когда начнутся новые поставки и традиционно упадет спрос, считает эксперт. Урожай "Фанагории" сократился почти на четверть в этом году

Пора закупать и шампанское, особенно любителям импортного продукта. Во-первых, ассортимент несколько беднеет, особенно в дискаунтерах и магазинах у дома, где все больше отечественного спиртного. Во-вторых, сейчас продают весенне-летние запасы импорта, а новые поступления окажутся уже дороже.

"Правда, мы наверняка сможем увидеть и промоакции на импортное игристое, но их вряд ли будет много. Скорее, скидку будут делать на российские марки. Они вряд ли будут дорожать, поскольку производители захотят заместить импортные бренды, да и конкуренция в среднем сегменте велика. Лишь эксклюзивные отечественные игристые могут подорожать накануне праздников", — заключил Чеглов.