МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля в конце последнего месяца осени будут определять нефтяные котировки и итоги заседания ОПЕК+, которое перенесено на 30 ноября. "Первая ласточка" грядущего ослабления — закрытие торговой сессии выше 89,2 рубля за доллар, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Аналитик раскрыл, кто позволил рублю поверить в себя Аналитик раскрыл, кто позволил рублю поверить в себя

Он напомнил, что умеренное укрепления рубля на уходящей неделе было связано с продажей валюты экспортерами в преддверии налоговых выплат 28 ноября, а также сохранением высоких цен на нефть.

"При этом динамика цен на нефть была волатильной на фоне ожиданий решений ОПЕК+ и колебаний доллара. В целом сохраняются перспективы дальнейшего укрепления российской валюты при условии стабилизации ситуации на нефтяном рынке", — прогнозирует аналитик.

Технически у нефти есть потенциал дальнейшего роста при преодолении уровней сопротивления 83,3 и 84,3 доллара за баррель Brent. Соответственно, рост котировок будет положительно влиять на динамику рубля. Однако падение ниже 79 долларов приведет к дальнейшему снижению до 74,5 долларов за баррель и ослаблению нацвалюты.

За минувшие семь недель она укрепилась к доллару на 13,6%. Важная поддержка для доллара находится в промежутке 85-86 рублей. Но пока отскок от 87,66 рублей слабый; инвесторы не верят в продолжение восходящего движения индекса американской валюты.

Первые признаки начала коррекции по рублю появятся в случае закрытия выше 89,2 рубля. А выход за 90,5 рублей сформирует "бычий" тренд, прогнозирует Антонов.

В паре евро/рубль ключевая поддержка остается между уровнями 94-95 рублей. Поскольку дисбаланс между спросом и предложением сейчас смещен в пользу рубля, эти уровни могут быть достигнуты до конца месяца. Чтобы переломить нисходящую тенденцию, необходимо вернуться к отметке 100 рублей за евро. При этом европейской валюте проще вернуть потери, в отличие от доллара, который остается слабым из-за приближения завершения цикла повышения ставок ФРС США.