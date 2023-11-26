МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Выплата 13-й и 14-й зарплаты — не обязанность, а право работодателя. Кто и в каком случае может претендовать на годовую премию, рассказала агентству "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская. Названы регионы России - лидеры по зарплатам

Понятие 13-й заработной платы появилось во времена СССР, когда работникам в конце года начисляли выплату, равную окладу. В действующих законах этого нет. Однако в конце года сотрудники некоторых организаций получают стимулирующие выплаты или годовые премии.

В Трудовом кодексе регламентирован такой способ поощрения работников, добросовестно выполняющих свои обязанности. Однако порядок начисления премии в законе не прописан. Он устанавливается коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом.

Если выплата годовой премии предусмотрена внутренними документами, то работники ее получат. Как правило, это возможно в госорганизациях, "оборонке" и крупных компаниях. Размер выплаты может быть установлен как в процентах от оклада работника, среднегодового заработка, прибыли организации, так и в фиксированной денежной сумме.

В тех же договорах могут прописывать основания для невыплаты годовой премии. Это невыполнение плана, нарушение дисциплины, серьезные ошибки в работе. Их тоже определяет работодатель. Как правило, выплата происходит в конце года, но бывает и другое время.

"Важный момент: если работник мог претендовать на 13-ю зарплату, но уволился до конца года, он вправе на нее рассчитывать, когда это предусмотрено договором. Ее можно получить при увольнении либо уже после, вместе с остальными сотрудниками", — пояснила Красовская. В Госдуме предложили месяц не платить зарплату депутатам

Может ли работодатель не выплачивать 13-ю зарплату, если это регламентировано в локальном акте? Все зависит от того, как это прописано в Положении об оплате. Если в выплате отказано без оснований, то работник имеет право обратиться в прокуратуру или в суд.

Есть и так называемая 14-я заработная плата — она предусмотрена в организациях с высокой прибылью. Такая выплата может быть установлена непосредственно руководителем для отдельных работников за высокие заслуги и хорошие результаты. При этом 13-я зарплата, если она установлена в локальном акте организации, выплачивается всем сотрудникам, а 14-я только отдельным кадрам.