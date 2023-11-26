МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Существует несколько уловок, направленных на кражу персональных данных или накоплений, которые активно используют в периоды праздников. Об этом агентству "Прайм" рассказал инженер по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Николай Холмачев. МТС назвал новый инструмент мошенников

Прежде всего, это перепродажа уникальных кодов: подарочных сертификатов, бонусов, ваучеров. "Верификация на сайте производителя или переоформление вживую на месте продажи помогут избежать таких ситуаций", — советует Холмачев.

Еще одна распространенная уловка — поддельный сайт. Через него продается товар, который могут не доставить, а вдобавок скомпрометировать данные карты. Бывают и фишинговые сайты по продаже путевок и билетов. Чтобы не потерять свои деньги, следует изучить отзывы, проверить подлинность билетов, брони тура и лицензии туроператора. При подозрении на компрометацию или утечку данных необходимо немедленно сменить пароль и заблокировать карту. Россиян научили, как сократить число звонков от мошенников

Нередко мошенники рассылают по почте или в мессенджерах фишинговые ссылки на распродажи или поздравления, маркируя их логотипами известных банков, компаний и даже госорганов. При этом используют почтовые адреса-двойники, подделывая имя, логотип и оформление писем организации.

"Обращайте внимание на орфографические ошибки и небрежность в оформлении — именно они могут выдать поддельный сайт. Обычно магазины не требуют переходить по подозрительным ссылкам в письмах, например, для получения промокода, в отличие от злоумышленников", — заключил Холмачев.