МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Успех лекарств от диабета, которые помогают бороться с ожирением, вывел их производителей в топ-5 по прибыли. Остальные пытаются отломить от модного бизнеса хотя бы кусочек: фармкомпании выводят на рынок аналоги, актеры и блогеры снимают ролики об успешном похудении и продают рекламу. В чем причина такого ажиотажа и кто на нем зарабатывает, разбирался "Прайм". В России зарегистрировали аналог датского "Оземпика"

Раздутый успех

На Западе резко растет популярность средств от диабета "Вегови" (Wegovy) и "Оземпик" (Ozempic), которые, как оказалось, помогают бороться с лишним весом. Производящая их датская Novo Nordisk в сентябре внезапно стала самой дорогой компанией Европы — в то время, как промышленные и энергетические гиганты подсчитывают убытки.

Помимо Novo Nordisk, бенефициаром повального увлечения лекарствами от ожирения стала самая дорогая фармкомпания в мире — американская Eli Lilly с препаратом Mounjaro. К концу текущего года она намерена удвоить поставки, а квартальный объем продаж составил 1,4 млрд долларов. Обе компании объявили, что уже не в состоянии наращивать производство для удовлетворения растущего спроса. Это лишь подстегнуло шумиху — потребители выстраиваются в очередь, а акции компаний в текущем году уже выросли примерно на 50%.

И это еще не предел. По средним оценкам, более 42% взрослых американцев страдают не просто избыточным весом, а ожирением. Оно, как и сахарный диабет второго типа (от которого лечат препараты) — настоящий бич цивилизации. Но если в развивающихся странах не все могут и готовы платить за похудение, то в США и Европе это не проблема. Особенно если для снижения веса с медикаментами не нужно ограничивать рацион и заниматься спортом. Диетолог объяснила, как можно набрать вес от кофе

Как это работает

На первый взгляд, такое похудение выглядит очень легким и удобным — лекарство все делает за пациента. Сам по себе этот метод довольно молодой: молекула семаглутида, который является основным действующим веществом таких препаратов, разработана еще в 2012 году для лечения пациентов с сахарным диабетом.

В 2017-2019 годах "Оземпик" вышел на фармацевтические рынки США, Европы и России. На фоне применения препарата, кроме снижения уровня сахара крови, было отмечено уменьшение массы тела больных от 5 до 15% даже без значимых изменений образа жизни, напомнила главный внештатный специалист эндокринолог ФМБА России Галина Морозова.

Феномен продолжили исследовать, и в 2021 году выпустили препарат "Вегови", направленный на лечение ожирение. Его сопровождала массированная пиар-компания. "Звезды шоу-бизнеса, как мирового масштаба, так и российского, наперебой расхваливали "чудодейственное средство" для снижения веса без усилий. И это сработало! Тренд подхватили блогеры, их подписчики и другие," — продолжила Морозова.

При этом в погоне за идеальной фигурой потребители забывают, что у данных препаратов немало серьезных побочных эффектов. По словам эндокринолога, к ним можно отнести проявления со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, вздутие живота, отрыжка), желчевыводящих путей (холелитиаз).

Но есть и более грозные последствия. Инструкция предупреждает о потенциальном риске развития медуллярного рака щитовидной железы. При определенном стечении обстоятельств бесконтрольное применение препаратов может привести к инвалидизации или даже гибели пациента. Эксперт прогнозирует рост рынка БАДов в России в следующем году

Список противопоказаний также велик. Прежде всего, это тяжелые заболевания почек и панкреатит, как острый, так и хронический. При острой форме применение препаратов недопустимо, а при хронической необходимо взвешивать все за и против, предупреждает врач-эндокринолог АО "Медицина" Наталия Тананакина.

Кроме того, "Оземпик" препарат инъекционный. Он требует специальных условий хранения и соблюдения правил использования — разумеется, под контролем врачей.

Российская специфика

Такие предупреждения особенно актуальны для России, где "Оземпик" и его аналоги зачастую продаются на сером рынке. Дело в том, что Novo Nordisk принял решение прекратить продажи в РФ, и сейчас препарат поставляется в минимальных объемах в сегменте госзакупок (по прямому показанию — как средство для лечения сахарного диабета).

В 2023 году люди, применяющие препарат не по инструкции, покупали его "из-под полы" за баснословные деньги. Им часто попадались подделки, когда под видом "Оземпика" продавали инсулин, продолжает Морозова.

"При этом цены были завышены. Это снизило интерес потребителей, которые переходят на аналоги предыдущих поколений", — рассказал директор по развитию из компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Российских препаратов на основе семаглутида нет, однако они вот-вот появятся. "Компания "Герофарм" уже получила регистрационное удостоверение на "Семавик", аналог "Оземпика", а ФАС согласовала цену за упаковку препарата — 4279 рублей без НДС", — рассказал генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. Для сравнения, стоимость упаковки "Оземпика" — 5817 рублей, серые поставки вдвое дороже. Препарат "Оземпик" будут поставлять в Россию до декабря 2023 года

Производить препараты семаглутида планируют и другие компании. Возрастающая конкуренция может сделать стоимость еще ниже заявленной, считает Шуляк.

И хотя "Оземпик" защищен действующим патентом, с учетом неудачных переговоров о локализации производства российские аналоги вводят по процедуре принудительного лицензирования. При благоприятном стечении обстоятельств они могут поступить в продажу уже к концу года, прогнозирует Беспалов.

На подходе и аналоги препарата "Саксенда" на основе лираглутида, который официально применялся в России для лечения ожирения. И, конечно, готовятся новые пиар-компании в масс-медиа и соцсетях.

Акции теряют в весе

Но даже если запуск российских аналогов окажется успешным, и их создатели и трендсеттеры сумеют заработать, покупка акций фармкомпаний вряд ли принесет сногсшибательный доход. Отечественных игроков мало и их прибыльность вовсе не гарантирована, а бумаги компаний США у нас не представлены. Тем более, вкладываться в американскую фарму уже поздно.

"Eli Lilly была исключена из нашего покрытия в этом году, поскольку стала выглядеть значительно переоцененной с фундаментальной точки зрения, — указала аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова. — Акции Eli Lilly успели подорожать на 63% за 12 месяцев, и мы не видим существенного потенциала роста у этой бумаги, даже несмотря на хорошую динамику продаж отдельных препаратов". Фондовые рынки Европы выросли при поддержке акций Novo Nordisk

Тем не менее, в долгосрочной перспективе бумаги фармкомпаний, производящих эти препараты, могут быть интересны инвесторам. "Прогнозируется увеличение рынка лекарств от ожирения с 1,2 млрд долларов в 2022 году до 5,2 млрд к 2030-му, что предполагает среднегодовые темпы роста на уровне 20,3%. Помимо этого, фармкомпании развивают препараты в других направлениях, который также могут быть востребованы", — считает аналитик "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

Эксперты сходятся во мнении, что вложения в фармсектор могут быть частью пакета инвесторов, заботящихся о диверсификации рисков, однако возлагать на них серьезные надежды, как на бумаги энергетических или сырьевых компаний, преждевременно. Тем же, кто озабочен похудением, лучше выбрать более традиционные методы — ведь побочные эффекты "волшебных уколов" до конца не изучены.

И, наконец, эти препараты не следует рассматривать как быстрое средство для снижения веса. Ожирение — хроническое заболевание, и лекарства — лишь инструмент и часть плана лечения, помогающего достичь и поддерживать потерю веса, резюмировала врач-эндокринолог, диетолог "Медси" на Белорусской и ММЦ на Мичуринском проспекте Анна Кривошеева.