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Раскрыто, что будет с пенсией, если не уволиться до конца 2023 года
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Если работающий пенсионер не уволится до конца декабря, то его пенсия с 1 января 2024 года не будет проиндексирована. Об этом агентству "Прайм" рассказал декан факультета права... ПРАЙМ, 27.11.2023
эксклюзив, экономика, новости, пенсии, вадим виноградов, пенсия, страховые пенсии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Ульяна Крайняя
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Если работающий пенсионер не уволится до конца декабря, то его пенсия с 1 января 2024 года не будет проиндексирована. Об этом агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Он напомнил, что с 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5 процента. Госдума уже утвердила соответствующий законопроект. Важно понимать, что индексация коснется выплат только для неработающих пенсионеров.
"У работающих пенсионеров, которые продолжают трудиться и не уволятся до конца 2023 года, пенсия останется прежней", — говорит эксперт. Если человек все же решит выйти на заслуженный отдых в 2024 году, то через два месяца пенсию пересчитают с учетом текущих значений фиксированной выплаты и стоимости пенсионного балла. Произойдет это с первого числа месяца, следующего после увольнения, разъяснил юрист.