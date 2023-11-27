МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Министерство финансов Германии решило заморозить почти все бюджетные ассигнования. Это реакция на решение Конституционного суда — он задним числом запретил правительству ФРГ перевести 60 миллиардов евро неиспользованных в пандемию средств на экологические инициативы и поддержку промышленности. Финансовые власти обескуражены: решение повлечет тяжелые последствия для немецкой экономики, уже находящейся в рецессии. Парламент ФРГ отложил принятие бюджета на 2024 год

Средства заблокированы

Министерство финансов ФРГ "нажимает на экстренный финансовый тормоз" и замораживает лимит на бюджетные обязательства текущего 2023 года. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на конфиденциальный документ ведомства, разосланного всем министерствам страны.

Дополнительные выплаты в дальнейшем возможны лишь в исключительных случаях и то — после одобрения Минфина. В письме госсекретарь Вернер Гатцер объяснил, что Минфин замораживает расходы, чтобы избежать в будущем нагрузки на бюджет.

Мера стала вынужденной реакцией на решение Конституционного суда Германии. Он признал неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств. Деньги из дополнительного бюджета на 2021 год, предназначенные для борьбы с пандемией коронавируса, тогда направили в фонд по защите климата.

В своем решении суд опирался на действующее правило так называемого "долгового тормоза", не позволяющего сверх меры увеличивать долг государства. Отсрочить действие этого механизма правительство сможет, если постфактум объявит чрезвычайную ситуацию на весь 2023 год. Экономика ФРГ развивается хуже всех в еврозоне, заявил экспертный совет

Экономическая суть "долгового тормоза" проста — не позволять кабмину тратить деньги, которых фактически нет. Механизм ввели при канцлере Ангеле Меркель после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Это закрепленное в Конституции правило ограничивает структурный бюджетный дефицит страны эквивалентом 0,35% ВВП.

"Механизм эффективен для экономики страны. Но сейчас многие аналитики признают необходимость более гибкой фискальной политики для Германии — которая позволила бы увеличить объемы инвестиций в важные проекты за счет привлечения заемных средств", — поясняет Татьяна Крейденко, доцент экономического факультета РУДН.

Несмотря на законодательные ограничения есть спецфонды, формирующиеся вне бюджета и не подпадающие под действие "долгового тормоза". С помощью таких фондов в 2021 году правительство Германии и нарастило расходы на 60 миллиардов евро, объясняет Мери Валишвили, магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Кроме того, за время действия механизма госдолг снимали с "тормоза" дважды — в пандемию в 2020-м, и в 2022-м на фоне конфликта на Украине и энергетического кризиса, в котором оказалась ФРГ.

В последнее время все чаще звучат призывы, особенно со стороны левых политических сил, приостановить действие механизма. Однако в правительстве к этому не готовы. Как заявил министр финансов Кристиан Линднер, придется "проводить более эффективную политику с меньшими затратами, чем в последнее десятилетие".

"В финансовой сфере Евросоюза все очень жестко, — объясняет Антон Свириденко, исполнительный директор Института Столыпина. — Нельзя просто так — как в США или Китае — взять и напечатать деньги. Весь объем эмиссии, в том числе и для Германии, контролируется Европейским центробанком. То есть, если правительство, например, занимает деньги, то потом не может рефинансировать долг через свой центробанк (как делает американский Федрезерв). Надо либо согласовывать через ЕЦБ, либо искать другие источники погашения".

Углубление кризиса

Наблюдатели указывают на то, что правительство пока пытается осознать последствия решения суда. А они, как уже заверили в Минфине, для экономики будут тяжелыми. Самый очевидный вариант действий — попробовать найти 60 миллиардов евро. А значит, сократить расходы, что ставит под вопрос экологические проекты и переход к зеленной экономике. Дело не только в климатической повестке — под нож пойдут инфраструктурные проекты и социальные выплаты, средства на вооружение (в том числе помощь Украине), дотации на закупку газа.

Придется заморозить и финансирование критически важных мер правительства — по удержанию цен на энергоносители и электричество. Да и в целом в будущем не хватит денег для обновления экономики и инфраструктуры, как признал в интервью Bild министр финансов Линднер. Большинство немцев считает, что Шольц не справляется с кризисом

"Для экономики Германии, которая традиционно является локомотивом ЕС, такое решение может стать существенным ударом. У правительства два варианта — сокращать расходы или повышать налоги, оба пути означают погружение в еще больший кризис", — отмечает Мери Валишвили. Последствия очевидны — снижение уровня жизнь населения, сокращение потребительского спроса.

Как напоминает эксперт, Германия, по общим требованиям ЕС, должна увеличить расходы на поддержку Украины и снизить зависимость от российского сырья. Ранее правительство приняло на себя обязательства по дополнительной поддержке собственных предприятий. Теперь, судя по всему, на этих планах придется поставить крест, а немцам потуже затянуть пояса.

То, как устроен немецкий "долговой тормоз", недостаточно разумно, рассуждает министр экономики Роберт Хабек в разговоре с общественной телекомпанией ARD. Этот механизм был придуман в другое время, когда "у Германии был дешевый газ из России, Китай был отличным закупочным рынком, а американцы — надежными, верными друзьями, которые брали на себя военное бремя, потому что в Европе не было войны". Но эти времена, добавил Хабек, уже прошли.

И теперь правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" призывает правительство к отставке и досрочным выборам. А результаты опроса общественного мнения говорят еще красноречивее: две трети немцев считают, что Олаф Шольц не в состоянии справиться с кризисом. И сомневается большинство населения не только в канцлере, но и в его министрах — Кристиане Линднере и Роберте Хабеке. А каждый второй респондент уверен — пора выбирать новых.