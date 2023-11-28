МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Россияне часто страдают от шпионского софта, который в ИТ-кругах называют "сталкерским". Однако есть несколько способов найти его на смартфоне, рассказывает агентству "Прайм" эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин.

Смартфон в руке девушки

Названы функции смартфона, которые лучше сразу отключить

Первый и самый очевидный — установка антивируса. Он сканирует устройство, находит все вирусы и оповещает о них.

Второй наиболее затратный по времени, но полезный — анализ изменения поведения устройства: быстрая разрядка батареи, самостоятельное включение геолокации, расход интернет-трафика, отправка сообщений на неизвестные номера, постоянный нагрев в режиме покоя. Если вы заподозрили наличие шпионского ПО, лучше обратиться к специалисту — он удалит эти программы.

Третий способ используют чаще как дополнительную меру — установка сканера приложений, он ищет подозрительный доступ. Шпионское ПО часто не имеет юридического статуса и не обнаруживается как вирус, при этом на экран пользователю выдается сообщение о сомнительных находках. В этом случае также поможет специалист.

"Для защиты от шпионского программного обеспечения необходимо скачивать мобильные приложения только из официальных магазинов. Подозрительно, когда приложение требует доступ к функциям, которые ему не нужны. Например, если софт для чтения офисных документов запрашивает доступ к сообщениям и телефонным звонкам", — обращает внимание Фомин. 

Специалист также рекомендует регулярно менять пароль и без крайней необходимости не передавать разблокированный телефон другим людям, которые могут быть заинтересованы в слежке. 