МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Россияне часто страдают от шпионского софта, который в ИТ-кругах называют "сталкерским". Однако есть несколько способов найти его на смартфоне, рассказывает агентству "Прайм" эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин. Названы функции смартфона, которые лучше сразу отключить

Первый и самый очевидный — установка антивируса. Он сканирует устройство, находит все вирусы и оповещает о них.

Второй наиболее затратный по времени, но полезный — анализ изменения поведения устройства: быстрая разрядка батареи, самостоятельное включение геолокации, расход интернет-трафика, отправка сообщений на неизвестные номера, постоянный нагрев в режиме покоя. Если вы заподозрили наличие шпионского ПО, лучше обратиться к специалисту — он удалит эти программы.

Третий способ используют чаще как дополнительную меру — установка сканера приложений, он ищет подозрительный доступ. Шпионское ПО часто не имеет юридического статуса и не обнаруживается как вирус, при этом на экран пользователю выдается сообщение о сомнительных находках. В этом случае также поможет специалист.

"Для защиты от шпионского программного обеспечения необходимо скачивать мобильные приложения только из официальных магазинов. Подозрительно, когда приложение требует доступ к функциям, которые ему не нужны. Например, если софт для чтения офисных документов запрашивает доступ к сообщениям и телефонным звонкам", — обращает внимание Фомин.

Специалист также рекомендует регулярно менять пароль и без крайней необходимости не передавать разблокированный телефон другим людям, которые могут быть заинтересованы в слежке.