МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. В канун новогодних праздников цены традиционно растут, и нынешний декабрь исключением не станет. В этом году цены резко пошли вверх уже осенью. Дорожают не только новогодние подарки, но и товары, без которых нельзя обойтись. Подорожало все и везде: кто на самом деле в этом виноват

Движение вверх

Тренд устойчивого роста среднего чека продолжается семь недель подряд. По данным холдинга Ромир, на неделе с 20 по 26 ноября среднестатистический российский покупатель оставлял на кассе 819 рублей — то есть, средний чек за неделю прибавил 9 рублей.

В Минсельхозе уверяют, что значительного повышения цен не будет — торговые сети сдерживают стоимость социально значимых продуктов. Однако инфополе бурлит от потока сообщений о подорожании буквально всего.

Так, впервые с начала года подорожало сырое молоко, сообщил в своем Telegram-канале Национальный союз производителей молока. Цены на пастеризованное молоко тоже выросли. Как следствие, в начале 2024 года могут на 10% подорожать сыры и молочная продукция.

Подорожает перед Новым годом и говядина — на 7-10%. Из-за курса, логистики и производства на 15-20% вырастут цены на чай. А стоимость популярного новогоднего салата Оливье за год взлетела примерно на 45%.

Минэкономразвития сообщило, что инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 7,54% на 27 ноября с 7,28% неделей ранее.

По мнению преподавателя кафедры политэкономии и истории экономической науки, члена совета молодых учёных РЭУ им. Г. В. Плеханова Катерины Волковой, в декабре основными факторами инфляции будут курс рубля и предновогоднее повышение спроса на потребительские товары.

Повлияет на цены и рост тарифов на грузоперевозки, добавляет заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова.

Торговые сети стараются сдерживать цены на товары первой необходимости: хлеб, молочную продукцию, перекладывая подорожание на менее значимые товары. Вместе с тем, покупки подарков, праздничных угощений и алкоголя будут стимулировать рост цен на мясо, фрукты, овощи, икру, импортную продукцию, считает Волкова. А из-за роста цен на корма и ветеринарные препараты подорожает мясная продукция. Даже яйца импортные. Почему дорожает самый народный продукт

И конечно, к Новому году по традиции подорожают красная икра, рыбные деликатесы, импортный дорогой алкоголь, парфюм, элитная косметика. То есть то, что накрывается на новогодний стол или выступает в качестве подарков, уточняет завкафедрой маркетинга РУДН Александр Зобов.

По оценкам Сазановой, на 10-12% цены вырастут на говядину, примерно так же — на икру и рыбу охлажденную, до 7% вырастут цены на огурцы, чуть меньше на куриные яйца, помидоры и сыры. На несколько процентов подорожает и бытовая химия. Зато повышения цен на гречку и консервы не предполагается.

Рискуют все

Вообще, декабрь — странный месяц в плане роста цен, замечает эксперт аналитического центра университета "Синергия" Екатерина Федюкович. С одной стороны, инфляция, с другой — предновогодние распродажи. "Однако цены, безусловно, будут расти, несмотря на усилия Центробанка и жесткую монетарную политику", — замечает она.

Причин тому — множество. Например, цены на косметику и бытовую химию вырастут из-за введения маркировки и сопутствующих этому затрат. А цены на шоколад и шоколадные конфеты подогревает и предпраздничный спрос, и рост стоимости какао-бобов. Подорожают и товары, поступающие в страну параллельным импортом. Девять из десяти. Все о самом популярном обмане в магазине

"Укрепление рубля хоть и способствует снижению цены, но усиление контроля за соблюдением санкций делает такие сделки более рискованными для партнеров, и, соответственно, более дорогими для российской стороны", — пояснила Федюкович.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) говорят, что несмотря на "непростую инфляционную ситуацию" цены на молочную продукцию, хлеб, свежемороженую рыбу остаются стабильными. Перед Новым годом традиционно незначительно дорожают в оптовом звене мандарины и икра, кондитерские изделия. Но после праздников цены стабилизируются.

Торговые сети-члены Ассоциации увеличивают количество промо-предложений, тем самым делая новогодние закупки "максимально доступными для покупателя". Крупные ретейлеры предлагают скидки на все ключевые категории в течение всего предпраздничного сезона.

Ажиотажный сезон

Однако в основном эксперты настроены скептически. Ожидать снижения цен на что-либо сейчас определенно не стоит.

"Мандарины уже подорожали примерно на 30% год к году, стоимость ингредиентов для различных праздничных салатов тоже вырастет не меньше чем на 15-20%, за цены на мясо сейчас бьются ФАС и правительство после рекордов по стоимости курятины", — рассказывает финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.

Конец декабря априори считается ажиотажным сезоном, так что каких-то реальных подвижек наблюдать не придется. Это касается буквально всех категорий — гаджетов, жилья, одежды. Ведь все продавцы будут активно пользоваться ростом спроса и возможностью поставить "скидки" на ценники.

Закупать что-то впрок финансист не видит смысла — сильно сэкономить все равно не получится. А ожидать удешевления можно лишь после праздников, когда все зарплаты и премии будут потрачены. По словам Сазановой, cразу после Нового года продавцы обычно снижают цены во избежание затоваривания складов.

Так или иначе, по кошелькам россиян сейчас бьет любое повышение цен. Поэтому, как обычно, выход только один — больше зарабатывать, заключает Кричевский.