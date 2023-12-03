Юрист Колотович: кража снега может грозить штрафом
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Зимой садоводы либо ведут борьбу со снегом, либо наоборот — переживают о том, что его мало для "укутывания" посадок. Порой дачники решают позаимствовать снег у соседей или сбросить его излишки на ближайший чужой участок. Чем все это грозит, агентству "Прайм" рассказала адвокат Надежда Колотович.
Ответственность за кражу снега не предусмотрена, но, тем не менее, такой поступок может привести к проблемам с законом. "Если в попытке раздобыть снег человек без разрешения соседей окажется на их участке, то он может получить штраф в размере до 500 рублей в рамках административной ответственности по статье 7.17 КОАП. А если в ходе такой вылазки был причинен ущерб — сломан забор, повреждены кустарники, то и сумма штрафа может вырасти", — объяснила эксперт.
Перебрасывать соседу снег со своего участка — тоже не лучшая идея. Статья 19.1 КОАП предполагает ответственность за самоуправные действия. "А за самоуправство гражданину может быть выдано предупреждение либо выписан штраф от 100 до 300 рублей", — предупреждает юрист.
Кстати, если сосед решил забрать приглянувшийся ему цветок или саженец, то это уже более серьезное нарушение. За кражу чужого имущества, в том числе садовых, декоративных и огородных растений, урожая садовых и огородных культур наказание может быть административным и уголовным, заключила Колотович.
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