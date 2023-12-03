МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Зимой садоводы либо ведут борьбу со снегом, либо наоборот — переживают о том, что его мало для "укутывания" посадок. Порой дачники решают позаимствовать снег у соседей или сбросить его излишки на ближайший чужой участок. Чем все это грозит, агентству "Прайм" рассказала адвокат Надежда Колотович. Адвокат рассказал, кому грозит тюрьма за рубку дров в лесу

Ответственность за кражу снега не предусмотрена, но, тем не менее, такой поступок может привести к проблемам с законом. "Если в попытке раздобыть снег человек без разрешения соседей окажется на их участке, то он может получить штраф в размере до 500 рублей в рамках административной ответственности по статье 7.17 КОАП. А если в ходе такой вылазки был причинен ущерб — сломан забор, повреждены кустарники, то и сумма штрафа может вырасти", — объяснила эксперт.

Перебрасывать соседу снег со своего участка — тоже не лучшая идея. Статья 19.1 КОАП предполагает ответственность за самоуправные действия. "А за самоуправство гражданину может быть выдано предупреждение либо выписан штраф от 100 до 300 рублей", — предупреждает юрист.

Кстати, если сосед решил забрать приглянувшийся ему цветок или саженец, то это уже более серьезное нарушение. За кражу чужого имущества, в том числе садовых, декоративных и огородных растений, урожая садовых и огородных культур наказание может быть административным и уголовным, заключила Колотович.