МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Правильное питание у многих ассоциируется с дорогими продуктами. Однако их можно заменить бюджетными аналогами, которые не будут уступать по питательным свойствам, набору витаминов и микроэлементов, рассказала агентству "Прайм" врач, нутрициолог компании "Новабиом" Дарья Русанова. Россия собрала один из рекордных урожаев гречихи, заявил глава Минсельхоза

Например, дорогие сорта рыбы — форель и семгу — можно заменить кетой. К тому же при сбалансированном правильном питании не обязательно есть только красную рыбу. Богата Омегой-3 и жирными кислотами сельдь, мойва, скумбрия.

Морепродукты — креветки, мидии, осьминоги, омары — вполне можно заменить мясом кальмара. Если вам нужно восполнить недостаток йода, лучшим вариантом станет морская капуста. По словам Русановой, это бюджетный и очень полезный продукт, к тому же, диетический.

"Подорожавшую говядину можно заменить любым другим нежирным мясом, подойдет куриное филе, филе индейки, постная свинина. Отлично справятся с этой задачей и субпродукты", — говорит специалист.

На пике популярности сейчас у приверженцев здорового питания — брюссельская капуста, брокколи, спаржа, авокадо. Брокколи и брюссельскую капусту может с легкостью заменить белокочанная. "Может быть, она не так фотогенична, зато аналогична по микроэлементам и приятна по цене", — отмечает нутрициолог. Даже яйца импортные. Почему дорожает самый народный продукт

Вместо спаржи можно есть морковь, репу и свеклу. Авокадо заменит нерафинированное масло: оливковое, подсолнечное, кунжутное, льняное.

Большой вопрос — стоит ли покупать экзотические фрукты в нашей полосе. "Чтобы попасть к вам на стол, они должны проделать очень долгий путь. Их срывают незрелыми, поэтому найти действительно вкусную экзотику в наших краях — проблема. К тому же, стоимость личи, манго, питахайи сложно назвать гуманной. Все эти фрукты можно заменить обычными яблоками, грушами, бананами", — считает Русанова.

Что касается раскрученных суперфудов, типа киноа и семян чиа, то это, по мнению нутрициолога, всего лишь "маркетинговый ход и дань моде". Заменить их может обычная овсянка, перловка, пшенка, гречка. А вместо дорогих орехов — пекана, бразильского, макадамии — можно есть арахис, семена тыквы или подсолнечника. Таким образом, если не следовать моде, можно питаться правильно и без ущерба для кошелька.

"Главное, чтобы рацион был сбалансированным и разнообразным. В первую очередь, это важно для поддержания здоровой микробиоты кишечника. Дисбактериоз не является самостоятельным заболеванием, но может привести к различным проблемам с ЖКТ, отразиться на красоте кожи, волос и ногтей", — заключила эксперт.