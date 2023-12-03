МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Главная проблема российской экономики, по признанию главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, кроется не в деньгах и не кредитах, а в нехватке рабочей силы. Впервые за долгие годы кадровый вопрос встал так остро. При этом мигранты перестали быть дешевой рабочей силой и претендуют на те же зарплаты, что и россияне. Действительно ли произошел сильный отток гастарбайтеров и смогут ли их места занять россияне, разбирался "Прайм". Набиуллина отметила дефицит кадров в российских компаниях

Нет свободных рук

Безработица достигла уровня в три процента, а в некоторых регионах и того меньше, это означает, что в экономике практически не осталось свободных рук, как отмечают в ЦБ. Увеличить производительность труда можно через автоматизацию, но проще по старинке — привлекая мигрантов. Вот только дешевой рабочей силой их уже не назвать.

Большая часть гастарбайтеров по-прежнему приезжают из стран СНГ — Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Но их доходы в рублях "припали" вслед за самой российской валютой. А стоимость арендного жилья и продуктов, напротив, выросла, как и стоимость трудового патента.

В 2023-м мигранту, чтобы легально работать в Москве, надо каждый месяц оплачивать не только проживание, дорогу и мобильную связь, но и 6600 рублей за патент. Плюс потери при конвертации рубля в национальную валюту при переводах. Плюс "коммерческие услуги", когда, например, приезжий не может зарегистрироваться по месту проживания и платит за это посреднику.

Получается не сильно выгоднее, чем низкооплачиваемая работа на родине. И люди уезжают.

По данным исследований портала Работа.ру, в этом году 91% компании столкнулись с нехваткой кадров. В первую очередь массового и линейного персонала. Особенно сильно это бьет по компаниям из сферы строительства, логистики, торговли и сельского хозяйства. Средняя зарплата в автобизнесе выросла до 75,7 тысячи рублей

Параллельно существенно выросло число вакансий по наиболее популярным специализациям среди мигрантов — спрос на поваров, официантов и другой персонал общепита увеличился на 75% в начале октября по сравнению с январем, приводит данные портал hh.ru.

В общепите осенью было выше 70 тысяч открытых вакансий по стране в целом. На курьеров, водителей, сотрудников склада и другой персонал в логистике спрос вырос на 70% (сейчас свыше 190 тысяч вакансий по стране), на рабочий персонал — на 72% (свыше 300 тысяч актуальных вакансий).

На этом фоне работодатели вынуждены повышать и зарплаты. По данным hh.ru, самая высокая медиана предлагаемой оплаты — в сельском хозяйстве — почти 80 тысяч рублей (+19% к октябрю прошлого года). В логистике почти 74 тысячи (прирост 32% год к году). Так же примерно на треть подросли предлагаемые зарплаты рабочему персоналу — сейчас по стране они на уровне 65 тысяч.

В среднем мигранты всегда ориентировались на доход в размере 1000 долларов. Самый большой отток был весной 2022-го, когда доллар доходил до 120 рублей. Затем, когда рубль укрепился до 60, иностранцы вновь потянулись в Россию. Вторая волна ослабления нацвалюты снова их спугнула.

В эконом-сегменте дыра

Индустрия красоты, к примеру, потеряла до трети сотрудников, и россияне не торопятся занимать освободившиеся места, отмечает Ляля Садыкова, президент АПИК — ассоциации предпринимателей индустрии красоты. Потому что мигранты в основном работали в эконом-сегменте. Мужчины стригли в недорогих парикмахерских, где средняя зарплата — 60 тысяч рублей. Женщины занимались маникюром, тоже в самом доступном сегменте. Россиян такие предложения не устроят. Минсельхоз заявил о дефиците кадров в российском АПК

Существенный отток произошел и в ресторанном бизнесе. По той же причине — приезжим невыгодно работать.

Нехитрую бухгалтерию мигрантов отписывает Алексей Федотьев — бренд-шеф ресторанов True Cost в Москве. Сейчас иностранные рабочие зарабатывают от 3 до 4,5 тысяч рублей за смену. Квартира стоит минимально 35 тысяч рублей, 7 тысяч дорога, плюс патент. Получается 50 тысяч рублей — это обязательные траты. Остальные деньги они отправляют домой.

"Не могу сказать, что россияне хлынули на освободившиеся места. Россияне хотят больше денег и имеют прекрасную возможность выбирать, — говорит Федотьев. — Они приходят, в основном, на руководящие должности. А квалифицированные работают на местах с хорошими зарплатами".

Базовые функции россияне тоже, конечно, выполняют — если они новички и приходят работать сразу после учебных заведений, или если им необходимо перебиться на короткое время, ожидая более достойное место, отмечает Федотьев.

Ставка на местных

Однако сгущать краски не стоит. Из-за экономических и политических событий прошлого года отток мигрантов есть, но он не такой критичный, как это хотят представить, отмечает социолог Олег Мальцев. Россия не перестает быть привлекательной для рабочих из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Армении.

Количество выданных мигрантам разрешений на работу выросло на 20% за год (по данным МВД). Правда, этот показатель может объясняться усилением контроля за работодателями. И все же изменения заметные. В целом в период с января по август 2023-го два миллиона человек имели патенты. В Госдуме предрекли России "зарплатную революцию"

Важное изменение произошло в другом: раньше мигранты соглашались работать за гораздо меньшую, по сравнению с россиянами, зарплату, но теперь претендуют на равную оплату труда и фактически ее получают. Более того, зарплатные ожидания приезжих даже выше, чем у россиян, отмечает доцент кафедры человеческого капитала и управления персоналом РГСУ Алиса Храмова.

При этом дефицит квалифицированных сотрудников не восполняется, а количество в качество не переходит. Технически развитые страны решают кадровый голод путем глубокой автоматизации процессов. Но этот путь затратный и небыстрый. Привлечь людей можно, повышая зарплаты, предлагая льготы, улучшая условия труда, перечисляет Храмова. Тогда, возможно, подтянутся и россияне.

Самим работодателям тоже перспективнее делать ставку на местных, считает гендиректор ПАО «ГИТ» — всероссийский многопрофильный холдинг в сфере ЖКХ — Валерий Ковалев. С 2014-го они целенаправленно привлекают именно россиян, сначала в Крыму, а затем и на "материке".

"Да, это было чуть дороже, но зато качественно. Людям лучше работать там, где они выросли и живут — они это больше ценят. Ну, а сейчас мы оказались в выигрыше. Так что надо всегда думать на перспективу", — советует Ковалев.