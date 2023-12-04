Финансист Родин: при досрочном закрытии вклада клиента могут оштрафовать
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. При досрочном закрытии вклада к клиенту не могут применять штрафы и санкции. Однако банки могут пересчитать начисленные проценты. Об этом агентству "Прайм" рассказал основатель агентства семейных финансов InvestArt advisors Алексей Родин.
Чаще всего при досрочном погашении вклада начисленные проценты пересчитываются по ставке 0,01%. Например, клиент открыл вклад на сумму 500 тысяч рублей под 12% годовых на один год. За 11 месяцев ему начислили 55 тысяч рублей (11%), и он решил снять деньги, не дожидаясь окончания срока. Банк перечитывает ставку уже под 0,01% годовых. В итоге вместо 55 тысяч клиенту начислят всего 46 рублей.
"Таким образом, вкладчик ничего не теряет, кроме суммы процентов, на которую надеялся, но и фактически не зарабатывает", — объясняет эксперт.
Если банк уже начислил проценты на счет, и клиент их потратил, то не нужно надеяться, что их не заберут. В этом случае, как уверяет финансист, банк пересчитает ставку и вернет клиенту сумму за вычетом уже начисленных ранее процентов.
Однако некоторые банки используют более щадящие условия. Бывает, что проценты начисляют по ставке 2/3 или 6/10 от изначальной, если деньги лежали на счету больше шести месяцев.
Кроме того, существуют вклады с возможностью частичного снятия, где разрешается снимать сумму, превышающую неснижаемый остаток. В некоторых банках также действуют различные льготные условия, если у клиента открыт вклад. Например, банки предлагают бесплатное обслуживание дебетовой карты или более низкие проценты по кредиту.
"Поэтому важно читать подробные условия досрочного погашения вклада в договоре или уточнять этот вопрос у представителей банка. Условия могут различаться", — заключил Родин.
https://1prime.ru/exclusive/20231204/842432061.html