МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. При досрочном закрытии вклада к клиенту не могут применять штрафы и санкции. Однако банки могут пересчитать начисленные проценты. Об этом агентству "Прайм" рассказал основатель агентства семейных финансов InvestArt advisors Алексей Родин. Вкладчиков предупредили, когда банк не вернет деньги и будет прав

Чаще всего при досрочном погашении вклада начисленные проценты пересчитываются по ставке 0,01%. Например, клиент открыл вклад на сумму 500 тысяч рублей под 12% годовых на один год. За 11 месяцев ему начислили 55 тысяч рублей (11%), и он решил снять деньги, не дожидаясь окончания срока. Банк перечитывает ставку уже под 0,01% годовых. В итоге вместо 55 тысяч клиенту начислят всего 46 рублей.

"Таким образом, вкладчик ничего не теряет, кроме суммы процентов, на которую надеялся, но и фактически не зарабатывает", — объясняет эксперт.

Если банк уже начислил проценты на счет, и клиент их потратил, то не нужно надеяться, что их не заберут. В этом случае, как уверяет финансист, банк пересчитает ставку и вернет клиенту сумму за вычетом уже начисленных ранее процентов.

Однако некоторые банки используют более щадящие условия. Бывает, что проценты начисляют по ставке 2/3 или 6/10 от изначальной, если деньги лежали на счету больше шести месяцев.

Кроме того, существуют вклады с возможностью частичного снятия, где разрешается снимать сумму, превышающую неснижаемый остаток. В некоторых банках также действуют различные льготные условия, если у клиента открыт вклад. Например, банки предлагают бесплатное обслуживание дебетовой карты или более низкие проценты по кредиту.

"Поэтому важно читать подробные условия досрочного погашения вклада в договоре или уточнять этот вопрос у представителей банка. Условия могут различаться", — заключил Родин.