МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ, Ольга Орловская. Экономика России растет на удивление западным странам. Эксперты, которые хоронили ее под руинами СВО, теперь недоумевают: как стране при таких беспрецедентных санкциях США и их союзников удалось удержаться и не рухнуть. "Прайм "разбирается, почему "милитаризованная" экономика России оказывается более рыночной, чем когда-либо. Триллионы прибыли. На ком российские банки заработали такие суммы

Французский экономист Жак Сапир недавно в интервью Valeurs Actuelles рассуждал: западные страны ошибочно полагают, что военные расходы России после начала СВО в феврале 2022 года приведут к милитаризации экономики и ее утопят.

"Российская экономика так и не стала военной в классическом понимании. Она остается рыночной, хотя борьба с НАТО и санкции привели к значительным изменениям", — говорит Сапир.

Однако США и их союзники переоценили силу своих санкций, стараясь загнать Россию в экономическую дыру: люди начинают тратить деньги (а не только сберегать), военные действия дают толчок к развитию металлургии и машиностроения, плоды приносят программы импортозамещения. Электронная, электротехническая и оптическая промышленность за последние полгода выросли на огромные 39 и 30 процентов соответственно.

Все для победы

Министр финансов Антон Силуанов в сентябре окрестил бюджет на ближайшие три года как "все для фронта, все для победы" и назвал "немаленьким напряжением для бюджета" следующие годы. Для того, чтобы понять, насколько сильным будет "напряжение", можно сравнить расходы на оборону в 2021 и 2024 годах.

В 2021 году они составили 3,6 триллиона рублей, это 14 процентов от всех расходов и 2,6 процента от ВВП 2021 года. В этом году прогноз расходов на уровне 6,4 триллиона рублей или 3,9 процента ВВП. Россия входит в топ-3 стран по военным расходам за 2022 год — больше только у США и Китая, у которых на оборонку ушло 3,5 и 1,6 процентов ВВП соответственно, говорит главный стратег PFL Advisors Федор Наумов.

В 2024 году расходы могут составить около 11 триллионов рублей — это 29 процентов всех расходов бюджета и почти 6 процентов прогнозируемого ВВП. "Отмечу, что можно было бы ожидать роста расходов в 2024 году в связи с выборами. Но его не наблюдается", — констатирует Наумов

В следующие два года доля военных расходов будет снижаться. Таким образом, 2024 год по расходам бюджета можно считать по-настоящему "заточенным" на победу.

Однако несмотря на эти цифры, многие факторы говорят о том, что и мирная экономика не забыта.

Больше рынка, чем где-либо

Формального определения военной экономики не существует, хотя очевидно, что под ней понимается перестройка экономики на военное русло. В России сохраняются высокие расходы бюджета на инфраструктуру и социальную поддержку граждан в прежних объемах. И в целом насыщение потребительского рынка не ограничивается введением каких-то норм или квот, которые свойственны как раз военной экономике, а не рыночной. "Поэтому я бы сказал, что в России сейчас гораздо больше черт рыночной экономики, чем в какой-либо еще", — говорит директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Владимир Климанов.

Советский Союз в мирное время тратил на оборону около 20 процентов ВВП. Расходы США в годы Второй мировой войны составляли от 30 процентов в 1941-м до 80 процентов ВВП в 1945-м. Сейчас соотношение в российском бюджете несопоставимо. Уже хотя бы поэтому российскую экономику нельзя назвать экономикой военного времени, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.

"Мы видим, что базовые экономические параметры России вернулись к качественным значениям. Более того, планируется рост доходов бюджета и рост социальных расходов. Это очень важно. Россия смогла не просто стабилизировать, а улучшить макроэкономическую ситуацию. Государству удалось очень точно выстроить цепочку правильных решений", — продолжает он.

К примеру, решение о параллельном импорте совпало со своевременным выстраиванием логистических путей. Принять постановление о параллельном импорте не сложно, намного сложнее его реализовать. Долларов не будет. Индия решила судьбу зависших российских рупий

"И это получилось. Несмотря на рестрикции и санкции, объемы импорта восстановились и теперь Россия сама может регулировать их. В большую или меньшую сторону, в зависимости от необходимости. Более того, когда будет реализована программа создания госкорпорацией "Росатом" платформы для запуска глобального международного транспортно-логистического бизнеса, Россия, в сущности, будет в состоянии самостоятельно управлять целыми логистическими направлениями, включая Северный морской путь", — заключает Севостьянов.

Между пушкой и маслом не выбираем

Конечно, доля военной составляющей в экономике возросла, о чем может говорить хотя бы увеличение почти в два раза доли расходов на национальную оборону в федеральном бюджете с 2021 года по 2024 год. Есть опережающий рост выпуска и зарплат в отраслях обрабатывающей промышленности, часто связываемой с гособоронзаказом. Но российская экономика сейчас не является "военной", говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

"Условно говоря, пока нет жесткой дилеммы "пушки вместо масла", производится и то, и другое", — поясняет она.

Например, опережающими темпами растет производство мебели, выпуск в пищевой промышленности, производстве лекарств, химической промышленности. Существенно вырос внутренний туризм.

В основе экономики остаются рыночные механизмы — предприятия (вне гособоронзаказа) обычно сами определяют, что и в каком количестве им производить и по какой цене реализовывать. Большинство экономистов, в том числе и Банка России, считает, что именно рыночный характер экономики позволил ей адаптироваться и к кризису, связанному с пандемией коронавируса, и к кризису 2022 года гораздо успешнее, чем это ожидалось, поясняет Беленькая.

Ложка дегтя в бочке

В то же время есть и тревожные тенденции, за которыми российским экономическим и финансовым чиновникам придется последить.

Во-первых, предприятиям частного сектора приходится конкурировать с предприятиями, опирающимися на господдержку, за ограниченные ресурсы — прежде всего, трудовые, где дефицит сейчас ощущается наиболее остро, а также за финансовые.

Бюджетные стимулы и льготные программы кредитования в основном достаются предприятиям, ориентированным на выполнение задач государства, а для того, чтобы бюджетный импульс не разгонял инфляцию, Банк России вынужден проводить жесткую монетарную политику с высокими рыночными процентными ставками по кредитам. Подорожало все и везде: кто на самом деле в этом виноват

Во-вторых, геополитический разрыв России и Запада, санкции и ответные меры существенно ограничили возможности развития многих российских предприятий, заставили их сосредоточить усилия на выживании и адаптации. Тем не менее, часть бизнеса, наоборот, выиграла от ухода иностранных владельцев российских предприятий, получив их активы с большим дисконтом.

В-третьих, изменения деловой среды стали еще менее предсказуемыми, чем раньше — внезапно вводятся новые взносы, сборы, пошлины, по факту увеличивающие налоговую нагрузку.

Разумеется, мобилизация осенью прошлого года стала серьезным вызовом для бизнеса. Таким образом, рыночный сектор экономики находится под давлением, в среднесрочной перспективе есть риск, что его доля может сократиться, считает Беленькая из "Финам".

А пока уровень безработицы в России находится на историческом минимуме в 3 процента. Российские экономисты прогнозируют рост ВВП от 2,5 до 3 процентов на 2023 год. А французский экономист Сапир считает, что рост составит до 3,5 процента, поскольку шок России от санкций явно ослабевает.