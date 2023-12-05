МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Жесткие административные меры не повлияют на стоимость такси. Предельные тарифы можно установить для общественного транспорта, но для такси эти нормы не сработают, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры частного права Государственного университета управления Владимир Попов.

"Сфера таксомоторных перевозок при попытке государства жестко регулировать цены в значительной части уйдет в тень, что полностью противоречит государственной политике", — пояснил он.

Рост тарифов экономически оправдан, считает собеседник "Прайма". Отрасль нуждается в новых автомобилях (что можно было бы обеспечить льготным целевым автокредитованием) и в кадрах (пишут даже о о нехватке восьмидесяти тысяч водителей). Дорожают комплектующие и расходные материалы, техобслуживание и топливо, значит, растут цены и на поездки.

С другой стороны, рост тарифов такси в значительной степени превышает инфляцию. Связано это с комплексом факторов, отмечает Попов. Прежде всего — с ужесточением требований к перевозчикам и водителям. С сентября, от них требуют соответствия медицинским параметрам, водительского стажа не менее трех лет, отсутствия судимости по ряду статей. Строже стал подход к соблюдению водителями ПДД и наличию у них неоплаченных штрафов. В Москве цены на такси взлетели до максимума

Кроме того, водители в некоторых субъектах РФ обязаны проходить аттестацию на знание ключевых объектов и путей подъезда к ним, а также умение действовать в чрезвычайных ситуациях.

Именно на службы заказа ляжет ответственность за оценку и проверку водителя. За сотрудничество с нарушителями агрегатор может лишиться права на работу.

"Конечно, все это делается для улучшения безопасности пассажиров и повышения прозрачности рынка перевозок. Однако повышение тарифов — неизбежность, с которой в этой ситуации придется смириться", — делает вывод Попов.