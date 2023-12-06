МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. В последнее время немало пишут о закате "китайского чуда" и даже о том, что страна на пороге кризиса — речь идет как о строительной отрасли, так и о спаде потребления в целом, что грозит банкротством многим предприятиям. "Прайм" разбирался, может ли "китайская телега" перевернуться и придавить всю мировую экономику.

Тихое банкротство

Кризис на рынке недвижимости КНР длится уже несколько лет, и уходить пока не собирается. Согласно последним официальным данным, у топ-100 китайских девелоперов продажи в октябре рухнули на 27,5 процента в годовом выражении. Долги застройщика Evergrande уже превысили 2,4 триллиона юаней (332,9 миллиарда долларов), он балансирует на грани дефолта. О риске невыплат по долгам сообщил и другой застройщик — Country Garden Holdings.

Многие участники рынка — не столь крупные — уже обанкротились по-тихому. Невзирая на размеры их бизнеса, причины проблем схожи — падение спроса, высокорисковая бизнес-модель и огромные долги, в том числе, в теневой банковской системе, где допускаются высокие проценты за риск.

Девелоперы брали деньги на новые проекты, не считаясь с условиями. Они надеялись, что бум на рынке недвижимости позволит им заработать огромные прибыли. Но в последние годы ажиотаж поутих. Сейчас спрос крайне низкий — это связано с ужесточением условий по ипотеке и переходом домохозяйств к сберегательной модели поведения.

Кроме того, Китай стареет, его население сокращается. При этом среди молодежи довольно высок уровень безработицы — более 20 процентов. Это тоже ограничивает рост спроса и создает предпосылки для дальнейшего усугубления ситуации на рынке недвижимости. На этом фоне застройщики вынуждены консервировать каждый шестой недострой и судорожно ищут, чем платить по долгам.

Уход инвестиций

Для китайской экономики, где на строительную отрасль приходится каждый третий юань, это весьма тревожно. Спад, по мнению экономистов, продолжится, что уведет в минус производственную активность. В ноябре она продолжила сокращение, начатое в октябре. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая снизился до 49,4 против медианного прогноза 49,7.

Конечно, к китайской статистике много вопросов — часть аналитиков считает ее недостаточно открытой и призывает не делать выводов, исходя из официальных данных. Однако у рынков тоже есть свои оценки, и они не очень утешительные. Согласно им, более трех четвертей иностранных инвестиций в фондовый рынок КНР ушло из страны на фоне опасений по поводу роста экономики и кризиса ликвидности на рынке недвижимости, пишет Financial Times.

Но рынок недвижимости — лишь верхушка айсберга. У Китая немало и других фундаментальных проблем. К ним относятся высокий уровень долга, составляющий в совокупности около 300 процентов ВВП. Причем не только корпоративного, но и региональных и местных органов власти.

"Китайская модель экономического роста основана на экспорте и внутреннем потреблении. За последние несколько лет хромать начали обе ноги: жесткие карантинные ограничения ударили по внутреннему потреблению, а постковидный тренд на деглобализацию и геополитика бьет по зарубежному спросу на китайские товары, прежде всего со стороны премиальных рынков — США и ЕС", — напомнил сопредседатель "Ассоциации содействия повороту на Восток" (АСПВ) Максим Кузнецов.

Если за январь-октябрь 2023-го общий экспорт КНР упал на 5,6 процента, то поставки в ЕС и США на 10,6 и 15,4 процента соответственно. Замедление экономического роста усиливает системные диспропорции внутри китайской экономики, основанной на инвестиционной модели роста.

Коллапс отменяется

Ситуация в Китае критически важна для мировой экономики. На страну приходится почти четверть всего мирового импорта нефти. За прошлый год там произвели более половины всей стали в мире. Важность Китая для ряда ключевых рынков и глобальных цепочек поставок сложно переоценить.

"Кризис в Китае стал бы серьезным ударом для мировой экономики. И для российской тоже", — считает первый заместитель генерального директора ЦСР Борис Копейкин.

По словам Кузнецова, предпосылки для экономического кризиса есть и в Китае, и за его пределами, главная интрига всегда заключается в том, где рванет раньше.

Чтобы не допустить коллапса, Китай пытается стабилизировать рынок недвижимости, облегчив ипотечное кредитование и стимулируя отрасль путем предоставления спецкредитов. Рассматривается также возможность разрешить застройщикам брать у банков в долг необеспеченные краткосрочные кредиты. Это должно помочь им погасить долги и завершить замороженные объекты.

Расчистка сектора будет продолжаться некоторое время. С этим в значительной мере связан и потенциальный "навес плохих долгов" в финансовом секторе.

Но повторение американского кризиса ипотеки по принципу Lehman Brothers невозможно, уверен Кузнецов. Китайские власти усвоили опыт и лучшие практики, которые позволяют контролировать ситуацию. Они медленно сдувают возникшие на рынке недвижимости пузыри и планомерно расширяют государственную поддержку отрасли.

При этом в стране высок уровень инвестиций и более полутора миллиардов потребителей, напомнил он. Происходит переориентация модели роста с экспортной на внутренний спрос, в том числе в быстро растущем секторе услуг.

В конечном итоге консенсус-прогнозы большинства международных финансовых институтов по росту ВВП КНР в 2024-2025 годах теперь ближе к 4 процентам вместо более чем 5, ожидаемых в этом году. Иными словами, китайская экономика чувствует себя лучше американской и европейской.

Влияние на Россию

Так, по октябрьским прогнозам МВФ, мировая экономика в будущем году вырастет менее чем на 3 процента. А Китай — на 4,2. И это при росте в Европе и США в районе 1 процента. Из крупных мировых экономик лишь Индия попытается опередить Китай по темпам экономического роста.

Поэтому никакого обвала в Китае ждать не следует. Это не США и не ЕС, и стимулы не будут приближаться к 5-10 процентам ВВП по аналогии с ковидным периодом. Предыдущий пакет мер поддержки составлял около 1 процента ВВП, новый также вряд ли превысит этот уровень.

"Поэтому наиболее вероятно, что мы увидим торможение экономического роста Китая вместо масштабного кризиса по типу глобальной рецессии 2008-2009 года", — считает Кузнецов.

Для России замедление китайских темпов экономического роста означает сокращение спроса на сырье и, вероятно, снижение цен на товары нашего экспорта в КНР.

В связке с жесткой монетарной политикой и высокими ставками в мире это способно стать катализатором для бюджетных кризисов в ряде развивающихся стран, зависящих от экспорта сырья, в том числе в Китай по схеме кризиса в Шри-Ланке. Но нашей экономики это не коснется — поставки в КНР важный, но не единственный источник валютных поступлений.