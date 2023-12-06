МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Слабость рубля в последние дни связана с завершением налогового периода, ростом бюджетных расходов и повышением спроса на валюту. Все это может прекратиться во второй половине декабря, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Евро достиг 100 рублей впервые с 26 октября

Рубль слабеет четвертый день подряд, начиная с 30 ноября, когда завершился ноябрьский налоговый период и экспортеры стали менее активно продавать валюту. Кроме этого, после заседания ОПЕК+ снижаются цены на нефть — котировки Brent упали с 83 до 78 долларов за баррель.

"Также декабрь является сезонно слабым месяцем для рубля. На него приходятся самые большие в году бюджетные расходы — в результате предложение рублей на рынке возрастает, часть из них идет на закупку импорта, а часть напрямую на закупку валюты", — пояснил он.

Среди других негативных факторов — ускорение инфляции и сохраняющийся отток капитала из России со стороны физических и юридических лиц, который может усилится в конце года.

Некоторые россияне поедут в отпуск за границу на новогодние праздники, что также будет увеличивать спрос на валюту в декабре. Также в конце года ряд участников рынка может активизировать покупку валюты, чтобы пересидеть в ней длинные новогодние праздники.

Позитивным фактором для рубля остается указ об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших экспортеров.

"Таким образом, по моей оценке, рубль в декабре останется в диапазоне 90-95 за доллар, 97-103 за евро и 12,6-13,3 за юань. Мы не ожидаем возвращения рубля к отметке 100 за доллар в ближайшие месяцы", — прогнозирует аналитик.

Небольшое укрепление нацвалюты возможно во второй половине декабря. Поддержку ему окажут вероятное повышение ключевой ставки до 16-17 процентов и декабрьский налоговый период. Высокие ставки снизят спрос, в том числе, на импорт и усилят привлекательность рублевых сбережений.

В последнюю неделю декабря поддержку рублю окажет декабрьский налоговый период. Ожидаем, что российские экспортеры будут активнее продавать валюту и покупать рубли для расчетов с бюджетом. Российские компании обязаны до 28 декабря уплатить НДПИ, НДС, НДФЛ и другие налоги, напомнил Васильев.