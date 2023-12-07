МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Растет число случаев микоплазменной пневмонии, вспышка которой случилась в Китае. Болеют в основном дети. Чем опасна "странная" пневмония и как ее лечить, рассказала агентству "Прайм" врач-педиатр, неонатолог АО "Медицина" Оксана Мурзина.

"Входными воротами" для дальнейшего присоединения пневмонии, вызванной микоплазмами, зачастую являются сезонные вирусы — респираторный, интерстициальный, аденовирус, и особенно вирус гриппа. Врач назвал лучший способ диагностики пневмонии

Микоплазменная пневмония — очень заразное заболевание, передается воздушно-капельным путем, обычно начинается с высокой температуры, поражает легкие. Заболевших мучает приступообразный навязчивый кашель, который без коррекции лечения может продолжаться очень длительное время.

"Впрочем, возбудитель Мycoplasma pneumoniae известен давно, и хорошо поддается именно антибактериальной терапии", — отмечает специалист.

Странность микоплазмы пневмонии заключается в том, что привычные антибиотики, с которых обычно начинают лечение пневмонии, на него не действуют. "После лабораторного доказательства того, что пневмония вызвана именно возбудителем микоплазмы, проводят коррекцию лечения", — рассказывает врач.

Чтобы минимизировать риски заболевания, эксперт рекомендует сделать прививку как минимум от гриппа. Также важно проветривать помещения и носить маски — так как сейчас идет не только распространение микоплазменной пневмонии, но и сезонных вирусных инфекций.

Взрослые, к сожалению, тоже могут заболеть. При первых признаках респираторных заболеваний, желательно оставаться дома. "Важно также получить консультацию терапевта, чтобы вовремя диагностировать микоплазменную пневмонию. Категорически нельзя заниматься самолечением", — заключила врач.