МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Если вклад не будет закрыт вовремя, то банк, скорее всего, продлит договор на тех же условиях, но ставка может измениться в зависимости от ключевой ставки ЦБ на момент продления. Об этом агентству "Прайм" рассказал основатель агентства семейных финансов InvestArt advisors Алексей Родин. Китайское чудо сдувается: кого заденет обломками

Если же банк больше не предлагает вклады данного типа, то денежные средства будут переведены на ваш банковский счет или на счет "До востребования", где ставка составляет 0,01% годовых.

Эксперт напоминает, что срок окончания и срок возврата вклада — разные даты. При закрытии вклада это важно помнить.

Срок окончания вклaда — это дата, когда истекает срок хранения средств на счете по банковскому договору. Срок возврата вклада — это дата, которая наступает следом за сроком окончания вклада. В этот день вы уже можете забрать деньги с депозита и перевести себе на счет, пояснил Родин.

Например, если дата окончания вклада приходится на пятнадцатое число, то вы можете забрать деньги только на следующий день, то есть шестнадцатого числа.

"Если вы попытаетесь забрать деньги в день окончания вклада, то банк может посчитать это досрочным закрытием, и вы потеряете начисленные проценты", — предупреждает эксперт.

Дату окончания вклада можно уточнить в банковском договоре.

Центробанк рекомендует банкам информировать вкладчиков о закрытии вклада не ранее, чем за две недели и не позднее, чем за три дня до даты окончания вклада. Также им следует сообщить о возможности продления вклада по старым или новым условиям.

Если по вкладу не было операций в течение двух лет и вкладчик не реагирует на уведомления, то банк вправе закрыть счет. "Однако закрытие счета возможно только через суд, и все деньги при этом будут переведены на специальный счет в ЦБ", — объяснил Родин.

"Впрочем, вы всегда можете обратиться в банк и забрать свои деньги в любое время, даже после перерыва в несколько лет. Ваши деньги останутся на хранении в Банке России, государство не имеет права их забрать", — заключил финансист.