МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Семнадцатого марта 2024 года в России пройдут восьмые по счету выборы президента. Новый глава государства будет руководить страной шесть лет, до 2030 года. Уже известно несколько потенциальных кандидатов. Почему предстоящий плебисцит ЦИК считает особенным — в материале "Прайма". Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года

Обстановка напряженная

По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта. Соответственно, в 2024-м они назначены на 17 марта.

Впервые голосование пройдет в столь токсичной геополитической обстановке, отметила глава Центризбиркома Элла Памфилова. "Сброшены все маски, рухнули останки дряхлых демократических декораций", — сказала она на пленарном заседании Совфеда. Но от работы международных наблюдателей ЦИК не отказывается, хотя порядок их деятельности еще предстоит подготовить.

В 2018-м Россия в полном объеме выполнила свои обязательства в этой части. Тогда было аккредитовано более полтора тысяч иностранных наблюдателей из более чем ста государств. Больше всего прибыло из Казахстана (223) и Белоруссии (93), чуть меньше — от Германии и Франции, от Великобритании — 22 человека. Памфилова рассказала, чем выборы в 2024 году будут уникальны

По новым законам

Восьмого декабря ЦИК рассмотрит проект постановления о многодневном голосовании. Если такой документ примут, россияне смогут прийти на участки 15, 16 и 17 марта. Возможность голосовать в течение нескольких дней появилась в 2020-м, когда был принят соответствующий закон. Парламентарии тогда отмечали, что нормы повысят легитимность результата, ведь галочку проставить успеет большее количество граждан.

Кроме того, в ближайшее время будут разработаны критерии применения дистанционного электронного голосования. В марте 2022-го приняли закон, унифицировавший правила и процедуры ДЭГ. Но на президентских выборах такая форма будет актуальна только в 30 субъектах — там, где систему уже успели опробовать. При этом от зарубежного электронного голосования однозначно отказались — это очень рискованно, уверена Памфилова.

Решение о проведении выборов в новых регионах примут только 12 декабря — после проведения консультаций с силовыми ведомствами. Еще в октябре парламентарии решили прописать, как проводить кампанию, если на территории введено военное положение. Сейчас — в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Прежде проводить выборы при таких обстоятельствах было запрещено. Теперь, согласно правкам, ЦИК может отложить голосование, если есть угроза жизни и здоровью граждан. Песков рассказал, каким должен быть следующий президент России

Кандидаты не торопятся

О желании баллотироваться на пост главы государства заявили некоторые общественные и политические деятели. Лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский говорил, что выдвинет свою кандидатуру, если сможет собрать 10 миллионов подписей.

Парламентские партии пока не обозначали своих кандидатов. "Новые люди" сообщали, что собираются пойти на выборы — для партии это будет первый опыт участия. О намерении участвовать "с командой" заявил и лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Подробностей он не привел.

Президент Владимир Путин пока не объявил о своем решении. Он трижды шел на выборы как самовыдвиженец — в 2000-м, в 2004-м и в 2018-м. В 2012 году он баллотировался от "Единой России".

В 2000 году Путин сообщил о своем участии в выборах 13 января на церемонии вручения ему мантии почетного члена ученого совета юридического факультета СПбГУ. В 2003-м он объявил о намерениях во время прямой линии 18 декабря. В 2011-м на съезде "Единой России" 24 сентября Путин ответил на предложение Дмитрия Медведева баллотироваться на новый срок. В 2017-м Путин объявил о намерении стать кандидатом 6 декабря на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, отметив, что лучшего места для этого "не найти".