Юрист Данилов: за утечку личных данных могут оштрафовать на полтора миллиона
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Совфед одобрил законопроект, который предусматривает ужесточение ответственности за незаконное размещение биометрических персональных данных в единой биометрической системе (ЕБС) и других информационных системах. Какие штрафы грозят нарушителям, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
"Согласно нововведениям, за нарушения в области персональных данных (ст. 13.11 КоАП РФ) на граждан наложат штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностные лица — от 100 до 300 тысяч рублей; на юридические лица — от 300 до 700 тысяч рублей", — отмечает эксперт.
Более высокие штрафы введут за повторное совершение правонарушения: для граждан — от 15 до 30 тысяч рублей; для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей; для юрлиц — от одного до полутора миллионов рублей.
В настоящее время размеры штрафов гораздо ниже — от нескольких тысяч рублей для граждан до десятков тысяч для организаций. По мнению адвоката, ужесточение оправданно, поскольку массовые утечки персональных данных граждан в Сети происходят все чаще.
"Из-за таких утечек создаются так называемые "цифровые портреты" граждан, которые впоследствии используют в мошеннических схемах и иных правонарушениях", — объясняет Данилов.
Известные случаи несоразмерно низких штрафов за утечку персональных данных. Это демонстрирует необходимость усиления санкций для обеспечения защиты и безопасности. Насколько они окажутся эффективными, покажет время, заключил юрист.
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