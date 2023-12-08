МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Совфед одобрил законопроект, который предусматривает ужесточение ответственности за незаконное размещение биометрических персональных данных в единой биометрической системе (ЕБС) и других информационных системах. Какие штрафы грозят нарушителям, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов. Совфед одобрил повышение штрафов за нарушение размещения личных данных

"Согласно нововведениям, за нарушения в области персональных данных (ст. 13.11 КоАП РФ) на граждан наложат штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностные лица — от 100 до 300 тысяч рублей; на юридические лица — от 300 до 700 тысяч рублей", — отмечает эксперт.

Более высокие штрафы введут за повторное совершение правонарушения: для граждан — от 15 до 30 тысяч рублей; для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей; для юрлиц — от одного до полутора миллионов рублей.

В настоящее время размеры штрафов гораздо ниже — от нескольких тысяч рублей для граждан до десятков тысяч для организаций. По мнению адвоката, ужесточение оправданно, поскольку массовые утечки персональных данных граждан в Сети происходят все чаще.

"Из-за таких утечек создаются так называемые "цифровые портреты" граждан, которые впоследствии используют в мошеннических схемах и иных правонарушениях", — объясняет Данилов.

Известные случаи несоразмерно низких штрафов за утечку персональных данных. Это демонстрирует необходимость усиления санкций для обеспечения защиты и безопасности. Насколько они окажутся эффективными, покажет время, заключил юрист.