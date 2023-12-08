МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Принятые Госдумой поправки о запрете телефонов в школах позволяют образовательному учреждению законно ставить такие условия, а вот контроль за их исполнением остается на совести учителей и родителей, рассказала агентству "Прайм" социолог, доцент Государственного университета управления Светлана Гришаева. Госдума ограничила использование телефонов в школе

Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", которые запрещают школьникам использовать мобильные телефоны на уроках даже в образовательных целях. Исключение — опасные для жизни и здоровья ситуации.

Логика запрета понятна: дети отвлекаются на посторонние вещи и не усваивают необходимый материал, страдают социальные контакты. Вдобавок бывает, что в сеть выкладывают несанкционированные видео и фото с уроков. Но очевидно, что совсем исключить использование гаджетов в учебном процессе вряд ли получится. Более того, во многих школах активно используют для обучения именно электронные устройства.

Социолог напомнила, что сегодняшние школьники — представители поколения, на 100 процентов выросшего в интернете. Они болезненно воспримут попытку лишить их мобильной связи. В настоящее время школы решают этот вопрос в частном порядке, и поправки призваны дать им эту возможность законодательно.

"Вопрос не в наличии или отсутствии телефона, а в умении пользоваться им с определенными целями, в уровне цифровой грамотности и в соблюдении норм цифрового этикета, которые пока находятся в стадии становления", — отмечает специалист.

Как запрет будет действовать на практике — пока не ясно. В документе не уточняется, где должны оставлять телефон ученики и кто будет отвечать за сохранность техники. Также ничего не говорится об использовании других устройств, например, планшетов. Открыт и вопрос ответственности за нарушение требования. Все это будут решать педагоги совместно с родителями в каждой конкретной школе, заключила социолог.