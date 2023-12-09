Юрист Новиков: в 2023 году свидетельство о наследстве выдают по новым правилам
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Вступил в силу особый порядок выдачи свидетельства о праве на наследство, если его предметом является земельный участок, предоставленный гражданину до 30 октября 2001 года на праве постоянного или пожизненного владения. В чем суть нововведения, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданского права СПбГУ Андрей Новиков.
Теперь нотариус, ведущий наследственное дело, обязан направить уведомление в Федресурс о намерении выдать свидетельство о праве на наследство на земельный участок, предоставленный до введения Земельного кодекса, на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве пожизненного владения.
Как разъясняет юрист, цель этого нововведения — определить, нет ли препятствий для наследования такого земельного участка.
Уполномоченный орган в свою очередь может направить нотариусу уведомление о невозможности нахождения земельного участка в частной собственности.
По истечении тридцати дней, если подобных уведомлений не поступает, нотариус выдает свидетельство о праве на наследство.
"То есть, придется подождать в течение 30 дней, будут ли возражения органов публичной власти о выдаче свидетельства о праве на наследство земельный участок. В любом случае гражданин вправе оспорить в суде уведомление о невозможности выдать свидетельства о праве на наследство, если сочтет его незаконным", — объяснил эксперт.
https://1prime.ru/exclusive/20231209/842504357.html