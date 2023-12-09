МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Приложения на смартфонах, особенно банковские, часто наиболее уязвимы для атак мошенников, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

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Как правило, серьезные финансовые учреждения инвестируют в защиту мобильного ПО. "Но, во-первых, существуют и небольшие банки с ограниченными возможностями, а во-вторых, среда, в которой программа работает, тоже может быть компрометирована", — утверждает эксперт.

Нередко жертвами вирусов становятся пользователи смартфонов, работающих на операционной системе Android. "Среди таких вирусов встречаются программы-кейлоггеры. Они мониторят все изменения на экране, в том числе, что и где мы печатаем. Таким образом, возникает риск перехвата паролей", — рассказывает специалист.

По его словам, особая категория — так называемые "трояны". Они способны управлять телефоном и даже осуществлять действия от имени пользователя, например, совершать переводы.

Периодически киберпреступники звонят под видом менеджеров или отправляют смс, оформленные под официальную рассылку с целью заполучить связки логин-пароль или коды из смс для входа в программу. Если мобильный банк не защищен дополнительными средствами аутентификации, вроде Face ID или Touch ID, или же периодически не просит обновлять пароль, то хакеры могут достигнуть цели, предупреждает Мясоедов.

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Также участились случаи создания фейковых банковских программ. "Из-за санкционного давления некоторые банки потеряли возможность публиковаться в магазинах приложений под официальными именами, поэтому предлагают скачивать свой софт альтернативными способами. Но этим маскируют свои уловки и злоумышленники", — поясняет эксперт.

Каналы связи взламывают не часто, поскольку передача финансовых данных обычно защищается p2p-шифрованием. Это значит, что ключ к переписке есть только у отправителя и получателя. Сложность расшифровки настолько велика, что хакеры обычно не тратят на это время.

"Но, если вы часто пользуетесь публичными Wi-Fi сетями, вероятность взлома все равно существует. Более того, при использовании публичного интернета риски заразить телефон вирусом или попасть на фишинговый сайт тоже намного выше", — уверяет специалист.

Чаще всего хищения средств происходят по невнимательности самих клиентов. Чтобы не стать жертвой преступников, нужно внимательно следовать рекомендациям банков, а также пользоваться антивирусами, которые блокируют все наиболее распространенные схемы, подытожил Мясоедов.