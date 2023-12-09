МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Динамика рубля на предстоящей неделе будет зависеть от нефтяных цен и ожиданий повышения ключевой ставки на последнем в этом году заседании Банка России, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Россияне обнаружили новый способ заработать

На этой неделе рубль демонстрировал волатильную коррекцию вниз после недавнего укрепления. Ключевыми факторами стали усиление доллара, скепсис относительно решений ОПЕК+ и сезонные особенности. При этом сохраняются факторы поддержки в виде обязательной продажи валюты экспортерами и возможности дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ.

Заседание по ключевой ставке пройдет 15 декабря. При принятии решения будет обращать внимание на данные по инфляции, рост ВВП и прочие экономические индикаторы.

По данным Росстата, за период с 28 ноября по 4 декабря потребительские цены в России выросли на 0,12 процента после их роста на 0,33 процента неделей ранее и на 0,2 процента за неделю с 9 по 14 ноября. Рубль тоже растерял прибыль за последние две недели, что также может подтолкнуть ЦБ к повышению ставок.

Благодаря указу президента об обязательной продаже валюты экспортерами и "серийному" повышению ключевой ставки, по доллару сформировался торговый коридор 87,66 — 102,35 рубля. Если курс восстановится до 95 рублей за доллар, то можно предположить, что близкие отметки сохранятся до второго квартала 2024 года.

"Нужно следить за нефтяным рынком, поскольку отскок от 74 долларов за баррель слабый, сохраняются риски уйти к отметке 70 за баррель", — предостерег Антонов.

Для пары евро/рубль торговый диапазон на следующую неделю — 96,55 — 101,25 рубля. До конца года можем еще раз увидеть 103 рубля. Для пары юань/рубль просматривается диапазон 12,55 — 13 рублей.