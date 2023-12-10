МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Приложения, предлагающие расширенный функционал за дополнительную плату, относятся к отдельному классу угроз — fleeceware (от английского fleece — обирать). Как не попасться на их уловки, агентству "Прайм" рассказал Виктор Гулевич, директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция. Названы три способа разоблачить шпиона в мобильном телефоне

"Назвать платные подписки "зловредами" нельзя — они не воруют ваши данные и не подслушивают разговоры. Однако, обещая уникальные возможности, на самом деле приносят только дополнительные и не всегда оправданные расходы", — рассказал он.

По словам эксперта, в таких приложениях оплата за полный функционал завышена — они предлагают простейшие действия, например, некоторые функции для улучшения фотографий. Для пробы пользователям дают три бесплатных дня, после которых начинаются регулярные списания денег с карты. "Причем списания будут продолжаться даже после удаления программы", — добавляет специалист.

Он советует с подозрением относиться ко всему, что выглядит необычно, и не скачивать приложения, предлагающие примитивные функции втридорога или по подписке. "Скорее всего, ничего уникального, кроме цены, в них нет", — объяснил Гулевич. Следует также заранее изучить отзывы о приложении и его разработчике.

Если же пользователь подписался на бесплатный пробный период и не планирует оплачивать приложение в дальнейшем, нужно вовремя отменить подписку. Сделать это можно в разделе управления аккаунта как на Android, так и на iOS, заключил эксперт.