МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. В Сети появилась информация о новой потенциальной уязвимости операционных систем Apple, которой могут воспользоваться мошенники. Чем это опасно для пользователей, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Подорожало все и везде: кто на самом деле в этом виноват

Пользователи iOS 17 получили возможность настраивать постер контакта — по сути, устанавливать любое изображение и указывать любое имя и фамилию или иной текст, которые увидят другие пользователи операционной системы. Например, "важный звонок из банка".

"Таким образом, злоумышленники могут установить в качестве отображаемого контакта данные, вводящие абонента в заблуждение. Например, название правоохранительного или надзорного органа", — объясняет эксперт.

Такой возможностью могут воспользоваться и киберпреступники. Их методы, по словам Магомедова, зачастую лишь немного уступают по оперативности внедрению новых версий ПО.

Различные мобильные приложения и сервисы, в том числе бесплатные, во многом оберегают абонентов от звонков мошенников. Но важно учитывать, что обновление их баз данных происходит не мгновенно. "Соответственно, подозрительный звонок может быть не идентифицирован как потенциальная угроза", — предупреждает специалист.

Сообщение о выявленной проблеме уже было направлено в адрес компании Apple, которая выпустила патч (внеплановое обновление), чтобы закрыть эту уязвимость. Пользователям необходимо обновить операционную систему.

В любом случае, поступивший таким образом звонок от мошенников ещё не означает, что им удастся совершить преступление. Они используют психологическое давление.

"Запугать, не дать собраться с мыслями, забросать технической информацией — вот излюбленные приемы мошенников. Бдительность при разговоре с незнакомцами нельзя терять в любом случае. С незнакомцами лучше не разговаривать вообще, а если собеседник представляется представителям правоохранительных органов — настаивать на личной встрече", — заключил Шамиль Магомедов.

