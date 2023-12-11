МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Без согласия клиента банк имеет право списать деньги со счета в двух случаях: по решению суда или по договору. Обе ситуации регламентируются Гражданским кодексом, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

По решению суда списание происходит при наличии исполнительного листа. Обратиться в банк могут не только приставы, но и гражданин, в пользу которого вынесено решение о взыскании. Банк не имеет права отказать при наличии исполнительного листа, подчеркивает юрист.

Также можно обратиться в банк с судебным приказом, по которому вынесено взыскание. В этом случае исполнительный лист не выдается. По словам Гусятникова, таким образом обычно взыскивают штрафы, долги по кредитам, алиментам, ЖКХ.

Тем не менее, с февраля 2022 года банк обязан оставлять на счету неприкосновенный запас — прожиточный минимум.

"Для этого должник должен направить в свой банк заявление о сохранении прожиточного минимума. Тогда при любой сумме долга банк будет обязан оставить эти средства на счету. Также нельзя списывать деньги, которые пришли в счет возмещения вреда здоровью, социальных пособий и алиментов", — предупреждает эксперт.

Во втором случае речь идет о безакцептном списании — это может быть предусмотрено условиями договора. В этом случае банк без согласия клиента может списывать со счета некоторые суммы, например, очередной платеж по кредиту, плату за обслуживание и прочее.

"Пункт о безакцептном списании может быть частью договора. Поэтому, если вы категорически против, надо тщательно изучить всю информацию перед подписанием. Некоторые услуги банк может отказаться предоставлять при отсутствии такого пункта", — объяснил юрист.