МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Банк России на заседании в пятницу воздержится от резких движений и увеличит ставку лишь на один процентный пункт, рассказал агентству "Прайм" старший экономист Инвестиционного Банка Синара Сергей Коныгин. Российский рубль подскочил до максимума за одну неделю

В пятницу, 15 декабря, Банк России соберется на последнее в этом году заседание по ключевой ставке. С лета она выросла вдвое — с 7,5 до 15 процентов годовых. "На этот раз мы ожидаем очередного повышения — до 16 процентов. Причина этого решения регулятора — ускорение инфляции в стабильных компонентах по итогам ноября", — прогнозирует экономист.

Однако в отсутствие новостей со стороны параметров бюджета-2024, собеседник "Прайма" не ожидает резкого повышения ставки на два процентных пункта и выше. Этот фактор уже сработал в октябре, когда ставка резко выросла с 13 до 15 процентов годовых, добавил он.

По мнению Коныгина, с высокой ключевой ставкой экономике придется существовать как минимум в первом полугодии следующего года. "А вот во втором полугодии 2024-го мы ожидаем цикл снижения ставки. Следующий год она завершит на уровне 12-13 процентов годовых", — полагает он.

На этом фоне в декабре курс рубля удержится в районе 90-93 за доллар. Небольшое укрепление до 90 возможно на фоне налоговой недели (28 декабря — финальный день платежей), заключил Коныгин.