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Экономист раскрыл, что будет с ключевой ставкой и рублем до конца года
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Банк России на заседании в пятницу воздержится от резких движений и увеличит ставку лишь на один процентный пункт, рассказал агентству "Прайм" старший экономист Инвестиционного... ПРАЙМ, 12.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Наталья Карнова
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Банк России на заседании в пятницу воздержится от резких движений и увеличит ставку лишь на один процентный пункт, рассказал агентству "Прайм" старший экономист Инвестиционного Банка Синара Сергей Коныгин.
В пятницу, 15 декабря, Банк России соберется на последнее в этом году заседание по ключевой ставке. С лета она выросла вдвое — с 7,5 до 15 процентов годовых. "На этот раз мы ожидаем очередного повышения — до 16 процентов. Причина этого решения регулятора — ускорение инфляции в стабильных компонентах по итогам ноября", — прогнозирует экономист.
Однако в отсутствие новостей со стороны параметров бюджета-2024, собеседник "Прайма" не ожидает резкого повышения ставки на два процентных пункта и выше. Этот фактор уже сработал в октябре, когда ставка резко выросла с 13 до 15 процентов годовых, добавил он.
По мнению Коныгина, с высокой ключевой ставкой экономике придется существовать как минимум в первом полугодии следующего года. "А вот во втором полугодии 2024-го мы ожидаем цикл снижения ставки. Следующий год она завершит на уровне 12-13 процентов годовых", — полагает он.
На этом фоне в декабре курс рубля удержится в районе 90-93 за доллар. Небольшое укрепление до 90 возможно на фоне налоговой недели (28 декабря — финальный день платежей), заключил Коныгин.