МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Многие банки предлагают вклады с высокими плавающими или переменными процентными ставками. В чем опасность таких инструментов, агентству "Прайм" рассказывает и.о. заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. Россиянам назвали три лучших варианта вложения денег

Популярность таких инструментов обусловлена волатильностью ключевой ставки — за полгода (стандартный срок действия вклада) она может значительно измениться. Как правило, ставка по вкладам ниже, но некоторые банки предлагают повышенную доходность. "Высокие процентные ставки по вкладам — ожидаемая реакция рынка на поведение населения, которое в условиях инфляции больше готово потреблять, нежели сберегать", — поясняет экономист.

В такой ситуации проценты по коротким депозитам приближаются к максимальным. Однако экономике нужны длинные деньги, подчеркивает эксперт. Но на длительном горизонте поддерживать высокую доходность по вкладам проблематично.

Поэтому банки пытаются оперировать повышенными ставками на определенных условиях — например, их могут предложить на часть суммы или на неполный срок действия вклада (например, первые два месяца). Иногда дополнительные проценты начисляются активным пользователям приложения банка и зарплатным клиентам. Раскрыто, как мошенники воруют банковские вклады через смартфон

Как подчеркивает эксперт, вклады с плавающей процентной ставкой сопряжены с рядом рисков: неустойчивость дохода и его сокращения при снижении процентной ставки; сложность прогнозирования ожидаемого дохода, поскольку ставка будет реагировать на рыночную конъюнктуру и ключевую ставку; зависимость от экономических факторов — величины инфляции и денежно-кредитной политики.

Также экономист напомнила, что годовая доходность по депозитам с плавающей процентной ставкой ниже, чем у классических депозитов с фиксированным процентом. И аппетит банков к продуктам с переменной ставкой возрастает при ожидаемом снижении ключевой ставки. "Поэтому к предложениям банковских продуктов с высокой переменной доходностью следует относиться с осторожностью", — советует Фрумина.