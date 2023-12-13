МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. С большой долей вероятности Банк России в пятницу повысит ставку на 1 процентный пункт, до 16%, и рынок уже заложил это в котировки. На горизонте ближайших двух месяцев рубль может укрепиться под влиянием совсем других факторов, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Экономика на военных рельсах: какой сюрприз готовит Россия

Повышение ставки обусловлено высокой инфляцией, которая превышает прогнозы ЦБ, сохраняющимся инфляционным давлением, а также предстоящим увеличением госрасходов в 2024 году, "Регулятор эффективно сглаживает ослабление рубля, этому способствует колоссальный прорыв в пополнении бюджета и рост экономики. Но инфляционные и геоэкономические риски не позволяют завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики", — добавил он.

Предстоящее на этой неделе повышение рынок уже заложил в котировки, поэтому значимого влияния на рубль быть не должно. Но в перспективе жесткая денежно-кредитная политика, направленная на сдерживание инфляции, должна поддержать национальную валюту. До конца года для доллара остаются актуальным коридор 87-102,5 рубля, считает аналитик.

При прочих равных есть все основания ожидать, что текущий год доллар встретит значительно ниже отметки в 100 рублей. При успешном решении проблемы вывода капитала из России и полноценного перечисления экспортной выручки российским экспортерам на фоне продолжающегося роста российской экономики консолидация доллара к рублю на горизонте двух месяцев может происходить в диапазоне 83-85 рублей, предположил Антонов.

Цикл снижения ставки начнется не раньше второй половины 2024 года. Есть все предпосылки, что это может случиться во второй половине весны следующего года. Для этого необходимо замедление инфляции или снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Если рубль будет укрепляться, это тоже может оказать влияние на решениях Банка России в 2024 году.